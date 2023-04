Avalen la protecció d’un jaciment de l’edat de bronze a Villena davant l’oposició de la propietària de les parcel·les

El Cabezo Redondo és un jaciment arqueològic de l’edat de bronze situat al terme municipal de Villena (l’Alt Vinalopó) que va ser habitat entre els anys 1500 i 1100 abans de Crist i actualment envoltat de pedreres d’algeps.

El 2021, la Generalitat Valenciana va aprovar un decret per a declarar-lo a Bé d’Interés Cultural (BIC) amb la categoria de zona arqueològica.

No obstant això, l’empresa Nuevo Villena SL, propietària de la major part de les parcel·les de la zona, va recórrer contra la decisió i va demanar la nul·litat del decret de la Direcció General de Cultura i Patrimoni per considerar que no havia sigut consultada.

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs de la mercantil i li ha imposat el pagament de les costes processals.

L’empresa és propietària d’una finca amb 112 parcel·les cadastrals del total de 123 que estan afectades per l’entorn de protecció BIC del jaciment arqueològic.

La firma al·legava que el decret afecta el dret de propietat de les parcel·les i, així i tot, la protecció es va fer “a esquena” de la mercantil, “per no haver-se-li notificat la incoació i l’obertura d’aquest expedient malgrat el seu interés legítim”.

En el procediment figuraven com a codemandats l’Ajuntament de Villena i l’Administració central, representada per l’Advocacia de l’Estat.

L’empresa va recórrer en reposició contra el decret, però la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana el va inadmetre argumentant que no es poden interposar recursos administratius contra una disposició de caràcter general.

La sentència no entra en el fons de l’assumpte. Simplement argumenta que no s’ha qüestionat per part de l’empresa que es tracta d’una disposició de caràcter general, per la qual cosa conclou que resulta “correcta” la inadmissió del recurs de reposició.