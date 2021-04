Baldoví urgeix el PSOE i Unides Podem a aconseguir un acord sobre la moció de Compromís per a reformar el finançament autonòmic

Compromís apura els últims dies abans de la moció sobre la reforma del finançament autonòmic que va presentar en el Congrés per a aconseguir que el PSOE i Unides Podem se sumen al text, que recull la proposta aprovada per unanimitat en les Corts Valencianes, en la qual s'insta el Govern a posar en marxa un nou model i mecanismes de compensació amb caràcter retroactiu des de gener de 2014, quan 'va véncer' el sistema de repartiment de recursos.

Joan Baldoví, el diputat de la formació valencianista en el Congrés, ha comparegut aquest dimecres per a explicar que està negociant amb Unides Podem per a arribar a un acord que "no desdibuixe" la proposta de Compromís. Baldoví creu que és possible arribar a un consens amb els dos socis del Govern però ha advertit que la formació no pot permetre que siga una "proposta absolutament descafeïnada".

Compromís ha enviat una carta a tots els grups parlamentaris: "En el nostre ànim està que siguem capaços d'aconseguir els mateixos acords a què arribem en les Corts Valencianes en un tema absolutament fonamental". "Tindre bons serveis públics depén del fet que el finançament siga adequat", ha dit Baldoví, que ha recordat que les comunitats autònomes que pateixen infrafinançament s'han d'endeutar.

Baldoví ha afirmat que Compromís va ser "raonable" amb l'acord d'investidura del Govern de Pedro Sánchez. "En temps de pandèmia hi havia altres prioritats, ara que estem eixint del túnel no ens poden dir que es pospose després de les eleccions catalanes", ha advertit el diputat de Compromís.