El Bloc ja no vol dir-se Bloc: el canvi de nom de la principal formació de Compromís obri el debat precongressual

El canvi de nom del Bloc Nacionalista Valencià en un congrés que se celebrarà enmig d’una pandèmia ha encés alguns corrents. El partit majoritari de la coalició Compromís ja va advertir fa just un any de la seua intenció de canviar la marca amb què és conegut electoralment i que s’associa a la història del partit per a buscar un nom més atractiu a altres sectors. Alguns dirigents consideren suprimir els termes Bloc i Nacionalista i explorar altres conceptes, una qüestió que s’abordarà en la votació del reglament congressual i que té enfrontades diverses sensibilitats. Els joves del Bloc ja van dur a terme el canvi de nom i van passar a dir-se Joves del País Valencià-Compromís.

La formació valencianista aborda dissabte el reglament del seu VIII Congrés Nacional, que hauria d’haver-se celebrat el juny passat, però que es va suspendre per l’emergència sanitària i se celebrarà el 26 i 27 de juny pròxims. Atesa la incertesa per la tornada a la normalitat, els organitzadors proposen altres mètodes de presa de decisió, com ara reunions amb delegats, en compte de la fórmula assembleària habitual, que exclouria militants de Compromís, com s’havia acordat.

El Consell Nacional telemàtic del 6 de març portarà una reforma del reglament congressual perquè el conclave estival puga celebrar-se per delegats. “Hem hagut de prendre aquesta decisió, perquè l’evolució de la pandèmia fa complicat pensar en la trobada de tota la militància en un mateix espai. Llavors, hem decidit proposar-li aquesta reforma que implica un delegat per cada quatre militants com, d’altra banda, recullen els estatuts i sempre s’havien celebrat els congressos nacionals del Bloc-Compromís. De tota manera, la possibilitat de celebrar un Congrés Nacional assembleari és la prioritària”, expressava Elena López Blat, la responsable d’organitzar el congrés.

Ni el canvi de nom ni la manera de decidir-lo han agradat a alguns corrents de la formació, com en la que participa l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, BES-Més Compromís; ni a Bloc i País, encapçalada per la diputada Mònica Àlvaro. Ambdues reclamen que el congrés de juny renove l’executiva, un imperatiu legal, atés que està ja un any en funcions, però que pospose el debat de refundació perquè puga ser obert i presencial. Àlvaro reclama retardar la refundació i el canvi de nom i no entén que una votació telemàtica servisca per a dissabte, però no per a altres decisions. “No es pot debatre, no seria participatiu”, afirma.

Pel que fa al canvi de nom, part de la formació lamenta que siga una idea imposada i que no tinguen opció a mantindre el nom del Bloc, la marca amb què sempre han sigut coneguts i que consideren que els beneficia. Altres parts prefereixen buscar denominacions noves, més lligades a partits de creació recent, o que es vinculen a la coalició Compromís, que ha garantit la seua supervivència electoral i la seua presència en el Govern valencià.