Brussel·les treballa amb empresaris del calçat alacantins una iniciativa contra l’explotació laboral

Brussel·les treballa amb empresaris del calçat per impulsar una iniciativa contra la vulneració de drets humans en la cadena de valor. Representants de la Comissió Europea es reuniran amb empresaris del calçat alacantins amb vista a elaborar una normativa de prevenció d’abusos en la producció. Brussel·les vol incrementar la vigilància sobre el compliment dels acords comercials, especialment en la part relativa als drets laborals i els compromisos climàtics, tant en els tractats amb països tercers com en la producció del mercat interior, i reconeix les pràctiques de les empreses valencianes.

La comissió es planteja emprendre una iniciativa legislativa que pose setge als incompliments de drets humans en totes les baules de la cadena de valor de la producció, incloent-hi la fabricació dels components. En una reunió el març passat amb l’alacantina Pikolinos, l’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero va despertar el seu interés per saber com la mercantil rastrejava que el seu producte tinguera una fabricació ètica, que ha esmentat com a exemple en unes jornades sobre relacions comercials del Parlament Europeu. “No volem importar abusos”, ha destacat l’eurodiputada.

La iniciativa legislativa explora incloure el concepte diligència deguda per impedir l’entrada al mercat europeu de productes fets en condicions d’explotació laboral, treball infantil o altres condicions abusives.

La pobresa europea en matèries primeres i d’alguns components fa inevitable que recórrega a països tercers per obtindre parts essencials en la producció. És en aquestes fases en què es trosseja el procés que es complica la vigilància dels compromisos amb els drets humans i climàtics. En aquest context de dependència per a la producció, expliquen fonts parlamentàries, els equilibris comercials esdevenen complexos.

Els experts que assessoren en matèria comercial desaconsellen un replegament proteccionista i advoquen per diversificar les fonts d’obtenció de recursos al mateix temps que s’és ferm amb els compromisos subscrits. Després de la reunió, que es preveu per a principis de l’any que ve, el procés legislatiu tardarà dos anys a aprovar i ratificar el projecte de la norma. “La política comercial ha de ser coherent amb la resta”, apunten.