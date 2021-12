La cadena francoalemanya Arte dedica un reportatge a l’Albufera de València: “Un jardí extraordinari”

“Un jardí extraordinari on es declinen fins a l’infinit les llums de la Mediterrània”. Així defineix l’Albufera de València el programa de la cadena pública francoalemanya Arte Invitation au voyage, presentat per Linda Lorin. L’extraordinari parc natural s’ha colat de nou en els mitjans internacionals, atés l’interés cada vegada més gran que desperta entre els turistes que visiten la ciutat.

El programa visita el Palmar, on entrevista Jorge Bru Romeu, cuiner del restaurant El Graner, que dona les claus per a guisar una bona paella. “És una recepta que s’ha transmés de generació en generació”, afirma el cuiner, que recomana l’arròs bomba, “especialment adaptat a la preparació de la paella”. Bru també explica l’essència del socarrat, una cosa que el visitant estranger no arriba sempre a comprendre. “Ho hem fet a posta per aportar un sabor particular”, revela el cuiner.

Invitation au voyage també recorre amb barca l’enorme llacuna entrevistant l’historiador Carles Sanchis Ibor, que explica la història del singular espai natural. De la seua banda, Vicent Moncholí, arrosser des dels 12 anys, explica els cultius de la llacuna. “Vinc d’una generació que cultivava la terra amb cavalls”, explica l’home. El programa retrata la “solidaritat de generacions d’arrossers que no ha desaparegut de la llacuna”, tal com explica Moncholí.

“Al final del segle XX els poders locals prenen consciència de la importància cultural i ecològica de la llacuna”, explica el breu reportatge de la cadena Arte en què també apareix el Centre d’Interpretació Racó de l’Olla. La biòloga Paloma Mateache assegura que “algunes espècies han patit per la modernització de les maneres d’explotació”. “Aquest món aquàtic s’ha reduït molt”, afig Mateache. En definitiva, es tracta d’un espai natural extraordinari que se situa “en l’origen de la cultura i de la identitat valenciana”, afirma la biòloga.