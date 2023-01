El candidat de Vox condemnat per violència masclista rebutja dimitir del Consell de Transparència fins que siga “incompatible”

El candidat de Vox a la Generalitat Valenciana deixarà el seu càrrec en el Consell de Transparència quan no puga assumir la càrrega de treball en l’organisme autonòmic amb la campanya electoral. Carlos Flores Juberías, designat per la direcció nacional com a cap de llista per València, rebutja dimitir fins que siga “incompatible”, més per una qüestió de temps que legal, i recorda que és deure de les Corts Valencianes renovar la composició del consell, el mandat del qual està ja fa mesos caducat.

Flores Juberías, catedràtic de dret constitucional, ha comparegut dilluns en el parlament autonòmic. Ho ha fet com a expert en dret per parlar sobre la Llei de participació, que la cambra comença a tramitar, com a ponent triat pel PP, Ciutadans i Vox. El candidat ja està setmanes en el debat parlamentari per la seua condemna per violència psicològica cap a la seua dona el 2002, que per als grups progressistes i per al moviment feminista el fa incompatible amb ser un representant públic. Flores Juberías és, a més, membre del Consell de Transparència des del 2016, amb el suport majoritari de la cambra, gràcies a un pacte en què cada grup triava un representant per a l’organisme i membre de la Junta Electoral autonòmica.

La sentència condemnatòria ha centrat l’atenció de la intervenció del ponent, que al seu torn s’ha dedicat a expressar algunes mancances de la Llei de participació i foment de l’associacionisme. El PP ha rebutjat interpel·lar el candidat de Vox, Compromís ha criticat la seua presència i en Unides Podem han optat per abandonar la comissió parlamentària mentre hi estiguera present. Vox i Ciutadans han intervingut amb normalitat, encara que el portaveu taronja, Fernando Llopis, ha qüestionat la independència de Flores Juberías en el Consell de Transparència, atesa la seua condició de candidat d’un partit.

El PSPV és l’únic partit que ha aprofitat la seua interpel·lació per a carregar contra el compareixent. La representant dels socialistes en la comissió, Mercedes Caballero, li ha retret la seua condemna per violència psíquica contra la seua exdona, llegint algunes de les amenaces recollides en la sentència condemnatòria, “un delicte pel qual no ha mostrat un àpex de penediment”. Els socialistes han registrat una proposició no de llei perquè el parlament autonòmic l’inste a dimitir i pressionen el PP per renovar el Consell de Transparència i la mitja dotzena d’organismes que depenen de les Corts Valencianes, per als quals es requereix un acord entre els socis de Govern i l’oposició.

“Em vaig equivocar. Vaig cometre un error i el vaig pagar àmpliament”

Amb tot, el candidat de Vox defensa la seua participació en la comissió i la seua faena en el Consell de Transparència. “En aquests moments soc un ciutadà sense antecedents penals en ple ús dels seus drets, i que planteja als ciutadans la possibilitat de triar la candidatura del meu partit”, ha defensat Flores Juberías en la comissió. “Jo faig campanya en les estones que em deixa la meua faena, perquè necessite treballar per a viure, jo no guanye diners per ser candidat”, ha recalcat, indicant que no és incompatible pertànyer a un partit i treballar en l’organisme. “Si renunciara ara al Consell de Transparència, la faena que ara fem cinc membres haurien de fer-la quatre”, ha afegit, criticant que PP i PSOE no es posen d’acord per a la renovació de l’organisme.

Sobre la sentència, que recull vexacions i amenaces, ha respost a la diputada socialista: “Em vaig equivocar. Vaig cometre un error i el vaig pagar àmpliament”. “Soc un ciutadà en ple ús dels seus drets”, ha incidit. Després de la comissió, a preguntes de la premsa, el candidat ha marcat la campanya electoral com a frontera per a dimitir, sense assenyalar una data exacta: la publicació de les llistes en el butlletí oficial, la convocatòria de dissolució de les Corts o l’inici dels actes de partit. “Em passege sense cap compte pendent amb la justícia; els que vaig tindre ja els vaig saldar”, defensa el candidat.