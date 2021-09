El canvi en la vicepresidència de la Generalitat aprofundeix la fractura interna en l’organització valenciana de Podemos

Quan la crisi en Podem semblava encarrilada, amb el pròxim aterratge d’Héctor Illueca en la vicepresidència segona la Generalitat Valenciana arran de l’eixida de Rubén Martínez Dalmau, un altre episodi ha entelat la resolució del conflicte. Un parell d’hores abans de la compareixença de la secretària general Pilar Lima, després de la Junta de Síndics de les Corts Valencianes, un grup de set membres del Consell Ciutadà Valencià ha presentat la dimissió amb un dur comunicat en què titlen de “mal irreparable” els passos de la dirigent en les últimes setmanes. Més llenya al foc en la tercera pota del Pacte del Botànic que sosté l’executiu autonòmic presidit pel socialista Ximo Puig.

Els set dimissionaris no seran substituïts en el màxim òrgan de decisió de Podem, segons ha dit Lima, que ha destacat el “màxim respecte a l’organicitat” de la seua banda. La dirigent morada, amb una crisi a ròssec que es prolonga des de fa quasi dues setmanes, ha assegurat: “És la primera vegada que gaudisc de la vida de partit”. “En la meua experiència de set anys dins de Podem és la primera vegada que veig el partit estable, fort i cohesionat, i amb més implantació territorial”, ha dit Lima, que s’ha mostrat “molt orgullosa” i “abrigallada”.

Les dimissions en el Consell Ciutadà Valencià han propiciat que els grups de Telegram interns de la formació feren fum. Un dels representants territorials de la direcció de Pilar Lima assenyalava en un dels grups: “Encara no s’ha purgat ningú, però espere que no s’hi tarde”. El missatge il·lustra l’estat poc amistós de la vida interna actual de Podem.

Lima ha assegurat que les dimissions, que no li constaven oficialment, s’han de comentar en els “espais pertinents i orgànics”. La consellera Rosa Pérez Garijo, d’Esquerra Unida, ha marcat distàncies amb els seus companys de coalició en Unides Podem: “Volem un funcionament de la coalició que es faça sempre en termes democràtics i que les decisions es prenguen sempre col·lectivament i s’aborden entre les dues organitzacions polítiques”. “Moltes vegades se’ns oblida que Unides Podem és Podem i Esquerra Unida”, ha afegit. La consellera ha deixat així un avís clar a la portaveu Pilar Lima, a qui ha demanat una “comunicació compartida de les decisions”.

A ningú se li escapa, en el si de les tres formacions d’esquerres que conformen el Pacte del Botànic, que les crisis en Podem amenacen el futur de l’acord progressista. El portaveu parlamentari de Compromís, Fran Ferri, ha demanat que la “crisi orgànica” de Podem no “es trasllade” a la vida parlamentària i a l’executiu autonòmic. La formació valencianista ha mantingut un perfil baix durant la crisi per l’eixida de Martínez Dalmau (Lima ha informat que dimarts s’ha reunit amb la vicepresidenta Mónica Oltra).

El síndic socialista, Manolo Mata, també ha declinat comentar els últims episodis en el “món Podem”, encara que no ha deixat escapar l’ocasió per deixar caure alguna perla. “Si la majoria dels valencians no sabien qui era Martínez Dalmau, no sabran qui és Illueca”, ha conclòs. El nou vicepresident segon del Govern valencià, Héctor Illueca, s’incorpora al càrrec divendres.