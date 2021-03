La Capitania Marítima obri expedient per contaminació a un vaixell atracat en el port de València que s’exposa a una multa de fins a 180.000 euros

L’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret va remetre una queixa el 4 de febrer passat al matí a la Capitania Marítima en què denunciava la columna de fum que llançava un vaixell portacontenidors atracat en el port de València, que s’albirava des de la cantonada del carrer del Sec amb el del Castell de Pop al costat de Benimar.

Segons han informat a elDiario.es fonts de la Capitania Marítima, aquest matí mateix van fer una inspecció del vaixell portacontenidors Zim Tarragona de bandera d’Israel.

“La inspecció”, assenyala l’organisme, “va posar en relleu dues deficiències pel que fa al manteniment del vaixell i el seu equip i, malgrat que les mostres preses del combustible una vegada analitzades demostren que el seu contingut de sofre està per davall dels límits del 0,10 admesos, aquesta Capitania Marítima ha considerat procedent l’obertura del corresponent expedient sancionador”. Si prospera l’expedient, la quantitat de la sanció podria arribar fins a 180.000 euros.

L’associació veïnal del barri ja va denunciar la intensa fumera que va generar el mes de setembre passat un vaixell portacontenidors de la companyia MSC que, a través de la seua filial TIL, està a l’espera que se li adjudique la concessió de la construcció i la gestió de l’una nova macroterminal de contenidors en els futurs molls de la polèmica ampliació nord del port. Una adjudicació que està paralitzada pels dubtes que desperta en el Govern la validesa de la declaració d’impacte d’ambiental de l’any 2007, basada en un projecte diferent.

La denúncia formal que va presentar l’entitat davant l’Autoritat Portuària de València (APV) va derivar en una inspecció de la Capitania Marítima de València en el vaixell de càrrega, encara que es va deslliurar d’una possible sanció perquè tenia un motor dièsel anterior a l’any 2000, cosa que fa que la normativa ambiental per la qual es regeix siga més laxa.

La contaminació, tant d’aquests grans vaixells com dels creuers, és una de les preocupacions principals dels veïns del districte Marítim i un dels motius pels quals s’oposen a l’ampliació nord del port, per l’increment dels trànsits marítims i terrestres que implicarà i, per tant, de la contaminació ambiental.

A més, com va informar aquest diari, l’associació de veïns La Devesa del Saler va alertar el 20 de març passat de l’aparició d’abocaments de fuel a la platja de la Garrofera, segons van assegurar, procedents d’algun dels grans vaixells fondejats davant del port de València mentre esperen per poder accedir a carregar i descarregar els contenidors, uns abocaments que són il·legals en mar oberta.