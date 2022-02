Carlos Mazón executa només el 5% del pla d'infraestructures que pretenia crear 5.000 ocupacions

El president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, va llançar el Plan Planifica d'inversions de 71 milions d'euros en infraestructures a la província com un dels grans projectes de la legislatura a executar entre el 2020 i el 2022. Anava a crear, segons va anunciar, uns 5.000 llocs de treball en al voltant de 400 infraestructures. "Tindrà un enorme impacte tant en l'activitat econòmica dels nostres municipis com en la generació d'ocupació, especialment en un sector que s'està veient molt afectat per la crisi del coronavirus", va dir Mazón quan, poc després de la crisi sanitària de la COVID-19, va anunciar que la institució provincial estava treballant a tramitar el més ràpid possible els projectes.

No obstant això, l'execució del pla només ha arribat al 5% de les obres previstes. D'un total de 292 obres, només 18 es troben en l'actualitat en execució (iniciades) i només cinc s'haurien acabat, segons ha reconegut la institució provincial a preguntes del portaveu de Compromís, Gerard Fullana. Probablement, assegura Fullana, la majoria de les obres en marxa no les ha executades la Diputació d'Alacant sinó els propis ajuntaments.

Compromís ha sol·licitat un informe complet sobre l'estat d'execució del pla davant "la informació només parcial" que ha rebut durant el ple de la Diputació celebrat aquest dimecres. Fullana destaca que la limitada execució de les obres se suma al "desastre" en la gestió de les ajudes de la DANA "que van arribar amb dos anys de retard"; de les subvencions pel tancament d'empreses per la COVID-19, "que s'han pagat un any més tard", o dels plans d'inversió sostenible "aprovats amb un any de demora respecte a altres plans similars d'altres diputacions".

Fullana: "Les xifres són irrisòries"

El portaveu de Compromís en la Diputació d'Alacant ha destacat que les xifres "són irrisòries". "El Plan Planifica està executant poc més del 5% de les obres previstes a poc més d'un any per a finalitzar la legislatura. La Diputació està segrestada per la campanya permanent de Carlos Mazón".

Fullana ha acusat "el zaplanisme" d´"haver tornat per a fer el mateix que han fet sempre, usar les institucions al seu servei". A més, el portaveu de Compromís ha demanat que "PP i Ciutadans deixen d'usar la Diputació com a trinxera i es dediquen a gestionar".