Vaixells d'arrossegament de Castelló participen en el projecte Upcycling the Oceans per netejar les escombraries del fons de la Mediterrània

Vuit vaixells d'arrossegament de la Confraria de Pescadors Sant Pere deL Grau de Castelló col·laboren des del dia 15 de març i fins al dia 23 en el projecte Upcycling the Oceans traduït com reciclant els oceans que va néixer el 2015 de la mà de la Fundació Ecoalf i on també participa Ecoembes. Les 8 embarcacions castellonenques han eixit hui del port amb bosses grogues on han de dipositar totes les escombraries marines que capturen amb les xarxes d'arrossegament durant els diferents llances de pesca.

A cadascun dels patrons també se'ls han repartit fitxes on han d'apuntar informació valuosa com el nombre de l'embarcació i el nom, la data de recollida de les escombraries, la posició inicial i final del llanç mitjançant les coordenades GPS, la profunditat mínima i la màxima de l'arrossegament, la superfície del fons de la mar que s'ha cobert en metres quadrats i altres detalls com l'estat de la mar i de la meteorologia. Un cop arriben a port els pescadors han de dipositar en els contenidors específics els residus recuperats de la mar durant cada un dels llances.

El dia 24 diversos tècnics de l'organització Ecoembes, dedicada a la recuperació d'envasos a tot Espanya, analitzaran les característiques de totes les escombraries recollides durant els 5 dies de campanya pels 8 arrossegadors participants.

6 anys recollint escombraries marines

Actualment el projecte Upcycling the Oceans compta amb la col·laboració de 2.539 pescadors i 546 vaixells pesquers d'arrossegament de 37 ports pesquers, 14 d'ells de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Regió de Múrcia, Andalusia i Galícia. El cicle del projecte comença amb la recuperació de les escombraries marines, després es diposita en els contenidors grocs, se seleccionen els residus per tipus de materials, amb el PET reciclat es fabrica gransa i amb aquesta es fabrica filament per tècnica d'extrusió, amb el fil es fabriquen teixits i amb aquests es dissenyen peces de vestir. És el segon any que els pescadors d'arrossegament participen en aquest projecte concret de recollida i anàlisi de les escombraries marines. Un estudi que es porta a terme 3 vegades a l'any.