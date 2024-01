Catalá apuja entre un 15% i un 35% el lloguer dels habitatges públics de l’Ajuntament de València a 500 famílies

“Aquest mes de gener, l’empresa pública, sense comunicació escrita prèvia a l’inquilí, ha cobrat el lloguer dels habitatges aplicant una pujada del 15%, el 25% i el 35%, més el 3% en cas de renovació del contracte d’arrendament”. El secretari de l’associació d’inquilins d’habitatge públic de la Comunitat Valenciana, Ximo Mora, s’ha pronunciat així després de comprovar l’increment que han experimentat les quotes dels habitatges que tenen llogats a Aumsa, empresa pública de l’Ajuntament de València.

Segons ha explicat a elDiario.es, l’associació “va signar l’any 2013, amb l’últim govern de Rita Barberá, un acord amb Aumsa que gestiona el parc d’habitatges, pel qual es reduïa el preu del lloguer per a fer-lo assequible i que fora aproximadament el 30% de la renda de cada inquilí”.

Mora ha assegurat que “aquest acord es va anar renovant amb els dos últims governs progressistes de l’Ajuntament, però l’actual equip de govern, que dirigeix l’alcaldessa María José Català, ha decidit no renovar l’acord que finalitzava el 31 de desembre de 2023, no ha convocat el consell d’administració d’Aumsa i, a partir de gener, els preus del lloguer apugen de colp un 15%, un 25% i un 35%”.

El secretari de l’entitat ha assegurat que “això causarà un greu perjudici econòmic a les 539 famílies que viuen en habitatges municipals, empobrirà els inquilins i perjudicarà les rendes inferiors al 3,5 Iprem, això és, famílies els ingressos totals de les quals van de 1.000 a 1.600 euros al mes, que hauran de destinar més d’un 30% a pagar el lloguer, cosa que fa que deixe de ser assequible”.

Mora ha denunciat que estan “des de setembre intentant parlar amb l’alcaldessa, el regidor d’Urbanisme responsable, amb la gerència d’Aumsa i no volen saber res de la nostra associació, ni dels representants dels inquilins, ni res” i ha afegit: “Fins i tot han tancat l’oficina d’atenció als inquilins del centre de la ciutat, que donava suport als inquilins més vulnerables. Ni ens atenen ni donen raons”.

La portaveu de Compromís per València, Papi Robles, ha criticat la política d’habitatge de Catalá, que ha qualificat de “cruel”. Robles denuncia que hi ha persones que han passat de pagar una mitjana de 200 euros més en el lloguer dels habitatges públics propietat d’Aumsa. Un increment que també s’ha produït en les places de garatge en duplicar-se de 50 a 100 euros.

“Mentre abaixa l’impost sobre béns immobles (IBI), beneficiant sobretot les rendes altes, dona barra lliure als apartaments turístics i retalla en ajudes la gent que viu al carrer, Catalá es dedica a atacar les persones que viuen en pisos de lloguer social municipal”, ha assegurat Papi Robles.

La portaveu de Compromís ha denunciat que “el govern del PP i Vox no ha volgut renovar el conveni per a garantir a les persones afectades un lloguer assequible i Catalá no s’ha dignat ni a comunicar-los aquesta decisió”.

Papi Robles ha anunciat que presentaran “una bateria de propostes en el pròxim ple perquè l’alcaldessa rectifique aquesta decisió, que és cruel, que és arbitrària i que és un insult a les persones que van confiar en l’habitatge públic municipal; és una irresponsabilitat que abaixen l’IBI als riscos mentre pugen el lloguer a qui més ho necessita”.

La solució del PP, construir habitatge

El portaveu del Govern municipal, Juan Carlos Caballero, ha comentat sobre aquest tema que, una vegada finalitzades les bonificacions, els preus havien tornat al que estipulava cada contracte i que l’augment es justifica en els 1.360 demandants que hi ha en llista d’espera per a obtindre un habitatge públic, davant de l’absència d’oferta pública d’habitatge, cosa que va atribuir a l’anterior equip de Govern d’esquerres.

Per aquest motiu, va advocar per la construcció de nous habitatges per a augmentar l’oferta: “Aumsa s’ha de dedicar a construir habitatge públic, l’interés d’aquest Ajuntament és reduir aquesta llista d’espera”, sense donar cap alternativa als més de 500 afectats.

Sobre la impossibilitat de l’associació d’inquilins per a reunir-se amb l’equip de Govern, Caballero ha defensat que sempre s’han reunit amb totes les entitats que ho han sol·licitat i ha atribuït la denúncia de l’entitat a una qüestió de terminis.