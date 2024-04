Catalá descarta frenar l’allau d’apartaments turístics, malgrat disparar-se l’oferta en un 40% a València enguany

La portaveu del grup municipal socialista de València Sandra Gómez va denunciar divendres que la “barra lliure als especuladors de Catalá” ha provocat que els apartaments turístics il·legals s’hagen disparat a la ciutat un 40% l’últim any, segons les dades oficials que ofereix el mateix Ajuntament de València a través de Visit València.

Gómez va informar que en menys d’un any han aparegut a la ciutat 3.297 apartaments turístics i tots il·legals, tal com confirmen les dades oficials, ja que l’oferta legal fins i tot ha disminuït en el mateix període de temps. Segons les dades de Visit València que ha oferit la responsable socialista, la ciutat ha passat de 7.318 apartaments el gener del 2023 a 10.286 que en té localitzats l’Ajuntament en tots els barris. No obstant això, el registre d’apartaments turístics de l’Agència València de Turisme en reflectia fins al mes de febrer 5.604, per la qual cosa un 54% serien irregulars.

“Aquest increment aclaparador és el resultat de la inacció de Catalá per a frenar aquest fenomen i la llibertat que ha donat el seu govern perquè els especuladors convertisquen els habitatges dels nostres barris en allotjaments turístics amb totes les conseqüències que implica, com l’increment de la conflictivitat social en forma de molèsties per als nostres veïns i veïnes i, en grau més alt, un augment desmesurat dels preus del lloguer”, va dir.

La líder dels socialistes va incidir que les polítiques desenvolupades per Catalá han suposat un “canvi de rumb radical” davant la gestió dels socialistes durant les dues legislatures anteriors que va aconseguir posar fre a la proliferació dels apartaments.

“Quan observem la incidència que anava tenint el fenomen el 2016, vam iniciar una regulació. Vam posar límits i normes que ens van ajudar a controlar la proliferació d’apartaments que es detectava en totes les ciutats espanyoles. Vam posar un vedat legal molt important i vam activar inspeccions per a treballar contra els apartaments que ens van ajudar a contindre l’obertura d’apartaments, així com a tancar-ne centenars que havien obert il·legalment”, va dir.

Gómez, en aquest sentit, va recordar el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella i el del Cabanyal, que ja van establir fortes restriccions als apartaments, així com la suspensió de llicències que van deixar damunt la taula els socialistes en Urbanisme per no concedir noves autoritzacions a apartaments turístics en tota la ciutat i també regular les residències d’estudiants pels seus efectes negatius sobre el preu dels lloguers.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, preguntada sobre aquest tema, va descartar aplicar la moratòria esmentada i va afirmar que s’han incrementat un 120% les inspeccions, que està treballant-se “amb una ordenança de regulació que no es va fer en els huit anys de gestió de l’esquerra” i que es combaten els apartaments turístics il·legals, que “és el que ells no van fer quan estaven al capdavant de l’Ajuntament”.

Segons fonts municipals, tan sols en el primer trimestre de 2024, la Policia Local ha posat 156 denúncies a apartaments il·legals, més de de el doble de les quals es posaven amb el PSPV i Compromís a l'Ajuntament, quan en tot l'any 2022 només es van posar 73 denúncies, mentres que en 2023 van ser 84.

No caben més apartaments

Goméz va exigir a Catalá que continue amb el camí que van emprendre els socialistes en l’Ajuntament i que es va demostrar eficaç, ja que es va aconseguir reduir ostensiblement l’oferta. “Però Catalá va arribar i el primer que va dir que era partidària de la llibertat de mercat i que no regularia ni prohibiria. I aquest és el resultat dels seus nou mesos de gestió: un 40% més d’apartaments il·legals. Mentre nosaltres vam reduir els apartaments il·legals, la inacció de Catalá ha convertit València en el paradís dels especuladors”, va indicar.

Finalment, la portaveu socialista va anunciar que el Grup Municipal Socialista presentarà una moció en el pròxim ple oferint un acord perquè se seguisca la senda que van establir els socialistes, que va ser eficaç i que va reduir l’oferta en 2.000 apartaments.

Compromís demana que es declare València zona tensada

La portaveu de Compromís, Papi Robles, va comentar que és “prioritari” que les persones que viuen a València tinguen accés a l’habitatge: “Com que els apartaments turístics són una competència pràcticament deslleial davant l’habitatge, hem proposat diverses vegades que es plantege que tota la ciutat siga declarada zona tensada, és a dir, que no puguen pujar els preus del lloguer. Una petició que es va fer des del govern de Joan Ribó i que Catalá i Mazón mantenen guardada en un calaix”.

Així mateix, una altra de les mesures que ha demanat Compromís de manera reiterada és la posada en marxa d’una moratòria per a frenar l’obertura d’aquests apartaments turístics, perquè, segons Robles, “la ciutat està massificada i saturada de turisme i Catalá hauria de fer més polítiques per a garantir l’accés a l’habitatge i menys polítiques d’atracció de turisme; volem turisme, però se’n va de les mans i no s’hi val mirar cap a una altra banda mentre hi ha moltes persones patint perquè els preus de lloguer estan descontrolats”.