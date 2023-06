Catalá manté el seu sou com a alcaldessa de València en 88.800 euros, així com el de regidors i el nombre d’assessors

L’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, va afirmar dilluns que mantindrà les retribucions i les dedicacions exclusives aprovades per l’Ajuntament el 2019, així com el nombre d’assessors per grup establits per a la legislatura anterior.

Catalá cobrarà d’aquesta manera 88.800 euros, el mateix sou que va tindre Joan Ribó, de Compromís, en els últims quatre anys. El salari d’alcaldia ha anat experimentant variacions. En l’últim mandat de Rita Barberá, la seua assignació ascendia a 103.200 euros; en accedir Ribó a l’alcaldia el 2015, se’l va abaixar a 82.600 euros, mentre el 2019 va aprovar una pujada del 2,5% marcada pels pressupostos generals de l’Estat per a tots els funcionaris i que, per tant, també es va aplicar als regidors i a l’alcalde, que va passar a percebre els 88.800 euros esmentats.

L’alcaldessa va traslladar dijous la proposta als portaveus dels diferents grups municipals. Quant al contingent d’assessors, se’n mantindran 1,4 per regidor en els grups de l’oposició i 1,7 per edil per als grups de Govern, de manera que a Compromís li’n correspondrien 13, al PSPV 10, a Vox 6 i al PP 22, més tres que correspondrien a Catalá per part d’alcaldia. Els seus sous, igual que en els últims quatre anys, seran de 64.000 euros per als rasos i de 73.900 per als secretaris de cada grup municipal.

“Jo crec que és un acord que no pot criticar ningú, ja que l’ha adoptat l’esquerra d’aquesta ciutat, i a mi em sembla raonable, la meua intenció és mantindre’l”, va dir Catalá.

Quant a les retribucions i les dedicacions exclusives, va assegurar que també es mantindrà l’acord de l’any 2019 pel qual “totes les retribucions exclusives van al govern i les retribucions parcials a l’oposició”. Dels 25 regidors amb dedicació exclusiva que per llei ha de tindre l’Ajuntament, 13 correspondran al PP (tots els seus edils), sis a Compromís, quatre al PSPV i dos a Vox, mentre que dels huit restants amb dedicació parcial i un 75% del sou en quedaran tres per a Compromís, tres per al PSPV i dos per a Vox.

Quant als seus sous, a falta aprovació oficial, els regidors del Govern municipal cobraran 79.991 euros, els de l’oposició amb dedicació exclusiva, 71.563 euros i els que tinguen dedicació parcial, 60.828 euros.

En aquest punt, l’anomenada llei Montoro estableix que, en el cas de València, dels 33 regidors que conformen el consistori de la capital, 25 tenen dret a la dedicació exclusiva mentre que la resta, huit regidors, han d’acollir-se a la dedicació parcial el sou de la qual suposa un 75% del que percep un edil a temps complet. És decisió de l’alcalde com repartir aquestes huit places que permeten fer altres activitats remunerades i que suposen un salari públic més baix.

En el mandat passat, els regidors de l’oposició amb dedicació exclusiva tenien un sou de 71.500 euros i els que tenien la dedicació parcial, de 66.600. Ribó va optar per assignar les huit dedicacions parcials a l’oposició, encara que, per compensar la minva d’ingressos, va calcular aquest 75% sobre el sou de l’alcalde fixat en 88.800 euros. Aquesta maniobra, malgrat estar validada pels serveis jurídics municipals, va ser considerada irregular per l’Agència Antifrau pel fet d’entendre que el 75% del sou dels edils amb dedicació parcial s’ha de calcular sobre el salari dels regidors amb dedicació exclusiva, no de l’alcalde.