Catalá resta espai per als vianants en la superilla de la Petxina de València per a habilitar 29 places d’aparcament

L’Ajuntament València governat pel PP i Vox i presidit per l’alcaldessa, María José Catalá, farà aquesta setmana una sèrie d’accions per a habilitar noves places d’estacionament en la superilla de la Petxina. Aquest projecte, executat pel Servei d’Urbanisme el 2023, va ser una estratègia d’intervenció mitjançant urbanisme tàctic –amb obra mínima i amb senyalització i col·locació de mobiliari urbà– que va generar espais per als vianants i la pacificació del trànsit en la zona.

No obstant això, el consistori afirma que ha rebut queixes veïnals davant l’ocupació de vehicles de manera indeguda, a conseqüència dels buits existents en la delimitació de les zones per als vianants i la falta d’estacionament en la zona, cosa que, segons l’associació de veïns, no passava almenys de manera tan assídua en l’anterior mandat.

En concret, les actuacions que es duran a terme seran la delimitació i protecció de les zones per als vianants amb la instal·lació de noves fites de senyalització de formigó, similars a les existents, així com la recol·locació dels tancaments, desplaçats de la seua posició inicial. Així mateix, s’instaran fites en la cruïlla del carrer de Calixt III amb el Palleter, en Calixt III amb la Gran Via de Ferran el Catòlic i en Erudit Orellana amb el Palleter, que únicament podran traspassar-se pels bombers en cas d’emergència garantint, la resta del temps, el caràcter d’exclusivitat per als vianants d’aquests trams i que vehicles privats no puguen estacionar en aquests espais.

Una altra de les actuacions previstes serà la instal·lació de dos cartells en els accessos a la superilla des de Literat Gabriel Miró i des de Joan Llorens, que inclouen els senyals reglamentaris de zona residencial i de velocitat màxima permesa a 10 km/h per a reforçar el missatge que s’accedeix a una zona en què el vianant té prioritat.

D’altra banda, es procedirà a l’adequació a la normativa vigent de la pintura horitzontal en els accessos als guals, les zones de càrrega i descàrrega i les places d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Segons l’actual equip de Govern, la pintura existent no és la reglamentària i confonia les i els usuaris, perquè les creus pintades sobre la calçada s’estenien a vegades als guals i zones de càrrega i descàrrega, mentre que en altres ocasions no hi havia senyalització reglamentària.

A causa d’aquest motiu, l’accés als guals serà pintat mitjançant aspa, tal com estableix l’Annex VIII de l’Ordenança de Mobilitat; les zones de càrrega i descàrrega es pintaran amb la marca viària M7.9, zig-zag, de color groc; i, a més, s’adaptarà el pictograma de les reserves d’estacionament per a persones amb discapacitat, pintant-lo sobre fons blau.

També, s’instal·laran quatre cartells direccionals en la intersecció entre Calixt III i Literat Gabriel Miró, per a canalitzar el moviment de les bicis, vehicles de mobilitat personal i d’emergències, pel lateral dret de la zona per als vianants, ja que en l’actualitat hi ha qui acurta el seu recorregut creuant la zona per als vianants i provocant situacions de perill.

A més, es recuperaran 17 places d’estacionament lliure (una de les quals de persones amb mobilitat reduïda) a partir de les places de càrrega i descàrrega existents fins ara (24) i de zones inicialment previstes per a l’ocupació de terrasses que finalment no s’han materialitzat. En aquesta línia, es conservaran 12 places de càrrega i descàrrega, que podran ser usades pel veïnat en horari nocturn, diumenges i festius.

I, finalment, se senyalitzaran 10 zones d’aparcament per a motocicletes en zones en què s’observava estacionament indegut de vehicles i que no resulten de profit per a vianants, atesa la poca longitud d’aquestes i les seues ubicacions entre guals, zones de càrrega i descàrrega o estacionament de bicicletes.

Com a novetat, se senyalitzarà una zona de 25 metres dedicada a “Kiss and Go” al carrer del Literat Gabriel Miró –a prop de Palleter– amb la finalitat d’evitar que els vehicles accedisquen a la superilla per al transport d’escolars.

Crítiques del PSPV i de Compromís

La regidora socialista María Pérez ha denunciat que María José Catalá ha iniciat el desmantellament de la superilla de la Petxina amb l’eliminació de part de l’espai per a vianants que es va aconseguir amb l’actuació en aquesta plaça perquè puguen aparcar-hi els vehicles privats. Pérez ha explicat que, després de l’operació del PP, el lloc que havien d’ocupar les terrasses dels establiments d’hostaleria en la calçada per a permetre un ús completament per a vianants en les voreres serà ocupat de nou pels cotxes.

“El govern de la senyora Catalá ha iniciat la desnaturalització de la superilla de la Petxina permetent que espai que fins ara era per als vianants a partir d’ara siga ocupat pels cotxes. Catalá deia que els vianants eren la seua prioritat, però amb aquesta actuació demostra que, a l’hora de la veritat, tria sempre el cotxe per damunt dels vianants”, ha destacat.

Pérez ha anunciat que els socialistes comunicaran aquests canvis que ha introduït el govern de Catalá en la superilla de la Petxina a la Unió Europea, ja que es tracta d’unes obres que van comptar amb finançament europeu condicionat a la recuperació d’espai per a vianants. “Aqusta supressió d’espai per a vianants contravé l’objectiu d’una reurbanització per a vianants pel qual es van atorgar els fons europeus. Per tot això, des del Grup Municipal Socialista informarem detalladament la Unió Europea”, ha continuat l’edil.

La portaveu de Compromís per València Papi Robles ha criticat que “els canvis en la senyalització de la superilla de la Petxina anunciats per Catalá per a fer més places d’aparcament de cotxes són una regressió de tot el que s’havia aconseguit per a fer de València la Capital Verda Europea i són contraris a les demandes del veïnat”. En compte de protegir el caràcter exclusiu de la superilla per a les persones, “Catalá fomenta l’aparcament en aquesta zona” i ha assegurat que “habilitant més places per a cotxes en l’àmbit de la superilla, llança el missatge que hi ha aparcament disponible i, per tant, hi haurà més vehicles buscant aquests llocs tothora”.

I tot això es deu “al seu sectarisme, buscant desacreditar la faena feta pel govern de Joan Ribó i llançar la idea que la superilla estava mal feta i que ara ella ho soluciona amb més pintura i senyals”. Realment, “si falten zones d’aparcament en el barri, el que hauria d’implantar-se és la zona verda per a residents, que és la gran demanda del veïnat. I, d’altra banda, més que nous senyals, el que realment es necessita és presència policial per a posar multes als infractors”.