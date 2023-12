Catalá tomba el projecte guanyador de la nova plaça de l’Ajuntament de València sense comunicar-ho als arquitectes

“El projecte guanyador és un bon punt de partida, té bones idees que es poden aprofitar o es poden reflexionar, però és cert que l’actual equip de Govern té altres plans per a la plaça de l’Ajuntament de València i el gener donarem a conéixer el cronograma d’aplicació d’aquests nous plans”.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, es va pronunciar així dilluns en Radio Valencia Cadena SER sobre Re-Natura, el projecte guanyador per a remodelar la plaça de l’Ajuntament després d’un concurs d’idees promogut per l’anterior equip de Govern de Compromís i del PSPV.

Catalá té decidit deixar el seu segell a la ciutat i sembla que ha triat la remodelació de la plaça de l’Ajuntament, potser la més emblemàtica de la ciutat que queda per reurbanitzar, després de convertir en zona de vianants l’anterior executiu municipal d’esquerres les de la Reina i el Mercat.

Si bé és cert que el jurat que va triar Re-Natura va estar compost per l’alcalde llavors, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, com a regidora de Desenvolupament Urbà, membres del Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi d’Enginyers, i personal tècnic de la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament, l’ara primera edil del PP no sembla disposada que el projecte que s’execute sota el seu mandat, una de les obres més transcendentals de la ciutat, porte també la signatura de l’esquerra, amb Ribó al capdavant com a exalcalde.

Catalá va comentar que, quan van accedir al Govern municipal, es van trobar “un projecte guanyador pel qual s’ha pagat el premi a l’equip guanyador i a partir d’ací l’Ajuntament no té cap obligació legal d’executar aquest projecte” i va afegir: “Tenim la possibilitat d’executar-lo, però no hi ha cap vinculació jurídica formal amb aquest projecte. Sempre he dit que un projecte per a la plaça de l’Ajuntament, per a mi, respon a una altra cosa o potser tenim altres plans i això és legítim. Tan legítim com guanyar unes eleccions i jo crec que el gener fixarem el cronograma del nou projecte que tenim per a la plaça de l’Ajuntament”.

L’alcaldessa no va aclarir si aquest nou projecte vindrà de la mà del despatx de l’arquitecte Miguel del Rey, guanyador del concurs d’idees, o si es convocarà un altre procés obert de selecció.

En aquest sentit, el mateix Miquel del Rey es va mostrar sorprés i, consultat per elDiario.es, va assegurar que ningú de l’equip de Catalá s’ha posat en contacte amb ells: “Estem a l’espera que ens contacten, fins ara ningú ens ha dit res, per la qual cosa seguim a l’espera que ens telefonen i ens diguen alguna cosa. Com sempre he dit, Re-Natura és un avantprojecte i es poden fer ajustos”.