Cítrics, fruites i hortalisses: el creixement de la producció ecològica valenciana duplica l’estatal en quatre anys

La febra d’allò ecològic es deixa sentir en els consumidors i en els productors valencians. L’autonomia quasi duplica el creixement mitjà nacional en superfície de producció ecològica i supera la mitjana en tots els paràmetres analitzats pel Ministeri d’Agricultura en els últims quatre anys. Mentre que en el període 2016-2020 el creixement mitjà nacional dels operadors ha sigut d’un 25,9%, a la Comunitat Valenciana ha sigut d’un 46,1%, segons es desprén de l’últim estudi del ministeri.

L’estudi, presentat dimecres per la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, amb el president del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), José Antonio Rico, apunta que en els últims quatre anys la superfície ecològica s’ha incrementat un 34%, un 8% en el període 2019-2020. La mitjana nacional quant a superfície certificada en ecològic va créixer del 2019 al 2020 un 3,5%, mentre que la valenciana va créixer un 14%. La conselleria posa en valor l’impacte del I Pla Valencià de Producció Ecològica, iniciat el 2016, període en què el creixement mitjà nacional de la superfície certificada ha sigut d’un 20,7%, mentre que a la Comunitat ha sigut d’un 81,2%.

El sector ecològic valencià ha facturat 626 milions d’euros, el 20% del conjunt de l’Estat espanyol i ocupa la quarta posició nacional quant a nombre d’operadors certificats, per darrere d’Andalusia, Castella-la Manxa i Catalunya. La valenciana és la segona autonomia en activitats industrials relacionades amb la producció vegetal, la primera en nombre d’activitats dedicades a l’elaboració de productes alimentosos d’origen vegetal i la tercera en activitats d’elaboració de productes de forn i fleca amb segell ecològic. La Comunitat Valenciana té un 18% de la seua superfície agrícola destinada a la producció ecològica i calcula que podrà avançar-se als objectius de Brussel·les. La Unió Europa marca com a límit que l’any 2030 el 25% de la superfície agrícola siga per a producció ecològica.

Per tipus de cultius, els que més han crescut són els cítrics (un 173% en quatre anys i un 11,40% entre el 2019 i el 2020); els fruiters duplicats (102% en quatre anys i un 12% en l’últim) i les hortalisses (un 100% en quatre anys i un 10% des de 2019). Creixen així mateix la producció ecològica de la fruita seca (56% més en quatre anys; 13% en l’últim), l’oliverar (42% i 12%, respectivament) i els cereals (un 13% en quatre anys i sense augment en l’últim exercici).