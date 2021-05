Ciutadans vol mantindre la creu franquista al Parc Ribalta de Castelló

Retirar la creu franquista del Parc Ribalta de Castelló està sent tota una odissea. Després de les traves de l’associació Advocats Cristians (van aconseguir anul·lar el pressupost de memòria històrica de l’Ajuntament de Castelló, una resolució finalment anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana), el consistori va obrir un altre procediment per a la retirada del monument als caiguts.

El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Castelló, Alejandro Marín-Buck, ha apostat per deixar la creu franquista en l’emplaçament actual i ha acusat els partits progressistes que governen en el consistori (PSPV-PSOE, Compromís i Podem que conformen l’Acord de Fadrell) de guiar-se per “raons partidistes i tesis ideològiques”.

La formació taronja no ha presentat al·legacions al procediment de retirada de la creu, la qual cosa, ha dit Marín-Buck, “no és sinònim d’alinear-se amb el Fadrell. Tot el contrari”. Ciutadans “manté la seua posició ferma” i aposta perquè la creu, “que ja va ser resignificada el 1979 per l’Ajuntament de Castelló per les Víctimes de la Violència, romanga en el seu lloc; perquè no és lloc de manifestació de ningú, ni d’apologia de res com manifesta l’informe de la Conselleria”.

El portaveu de Ciutadans adverteix que, “si malgrat les ingerències d’alguns, cal complir una llei, l’acatarem, però, com que ningú ha dit què s’ha de fer de la creu, nosaltres volem que es trasllade uns metres”. “Ens agrade més o menys, és història de la ciutat i el Parc Ribalta, com a Bé d’Interés Cultural (BIC), és el millor escenari per a conservar-la”, afig.

Marín-Buck ha lamentat que “el tripartit progressista que ens governa s’obstine a generar problemes on no n’hi ha, a ressuscitar problemes del passat dividint la societat que, a més, suposen una despesa supèrflua en una situació de crisi sociosanitària i econòmica com l’actual”.