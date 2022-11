La ciutat es fa càrrec de la gestió del 100% dels espais de la Marina de València

València assumirà la gestió del 70% dels terrenys de la Marina de València que són de domini públic portuari, és a dir, de l'Autoritat Portuària (APV), la qual cosa facilitarà la gestió d'aquests espais en els quals es realitzen tot tipus d'activitats. Algunes de les zones inclouen concessions, és a dir, arrendaments d'espais per part empreses per a desenvolupar una determinada activitat. Fins ara es donaven situacions tan surrealistes com la imposició de penalitzacions de 14.000 euros per part de la APV per permetre la lliure circulació de vianants pels terrenys portuaris de la Marina.

El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, juntament amb l’alcalde de València, Joan Ribó, i la síndica de les Corts Valencianes, Papi Robles, van anunciar dimecres que la coalició valencianista ha aconseguit un compromís del Ministeri de Transports i de Ports de l’Estat perquè es porte avant la gestió d’aquests terrenys en favor de la ciutat. Aquest és un dels compromisos arrancats a canvi de donar suport als pressupostos generals de l’Estat.

Actualment, uns 500.000 metres quadrats de la Marina de València els conformen la làmina d’aigua i 500.000 més els diferents espais en superfície. D’aquests, l’Ajuntament ja és el responsable directe d’un 30% dels terrenys que es van desafectar en el seu moment, concretament, de la part dels magatzems, l’estació marítima, les bases de la Copa de l’Amèrica i l’edifici Veles e Vents. La resta, incloent-hi tota la marina sud, forma part dels terrenys de domini públic portuari , és a dir, de l'APV.

Això permetrà continuar gestionant tota la Marina de manera unitària, tal com es feia fins ara amb el Consorci València 2007, òrgan creat per coordinar el funcionament del recinte i participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%), en fase de liquidació.

Així doncs, el Consorci continuarà gestionant tot l’espai fins que la liquidació siga efectiva, cosa que està prevista per a final de l’any. Després, tota la gestió passarà a l’Ajuntament de València. Per fer-ho possible, l’APV renovarà la cessió gratuïta del 70% de la Marina que és propietat seua, un procés administratiu que pot prolongar-se dos anys.

Al mateix temps, l’Ajuntament crearà una nova entitat municipal similar al Consorci que s’encarregarà de mantindre la gestió integral de la Marina, per a la qual cosa ja ha habilitat una partida pressupostària de 4 milions d’euros. Aquesta entitat se subrogarà els 30 treballadors del Consorci. Quant a la gestió dels 970 amarraments, de manera conjunta amb l’APV es trauran a concurs públic, un tràmit obligat per llei. En el plec de condicions establirà l’ús públic dels espais i garantirà la continuïtat gratuïta de les activitats de l’escola de vela i de rem.

Crida l’atenció l’immobilisme de la Generalitat Valenciana en tot aquest procés, que havia manifestat la intenció de crear amb el consistori una empresa pública o una fundació per a la gestió de l’espai, en concret de la làmina d’aigua.

No obstant això, davant la indefinició de l’Administració autonòmica, ha sigut l’Ajuntament que presideix Joan Ribó, de Compromís, el que ha pres la iniciativa, cosa que no implica que tant la Generalitat com l’APV puguen sumar-s’hi en endavant.

Discrepància amb el Govern sobre la desafecció dels terrenys

Baldoví va assegurar en la seua intervenció que el compromís adquirit pel Govern anava més enllà de cedir la gestió dels terrenys a l'Ajuntament i va afegir que a més s'anava a iniciar el procés de desafecció del 70% dels terrenys fins ara de titularitat del Port en favor de la ciutat. Així ho recull el document facilitat aquest dimecres per Compromís a la premsa amb totes les promeses del Govern a canvi de les quals es comprometia el suport de la coalició valencianista als pressupostos generals de l'Estat.

No obstant això, hores més tard de transcendir aquesta informació el Govern va assegurar que en cap moment es va parlar de la desafecció dels terrenys, és a dir, del traspàs de titularitat del Port a la ciutat, sinó que “la posada en valor dels terrenys i de la làmina d'aigua del port de València adscrita a la citada Marina es realitzarà per part de l'Autoritat Portuària de València de forma consensuada tant amb l'Ajuntament com amb la Generalitat, assegurant en tot moment que els usos que es desenvolupen estiguen plenament orientats al gaudi del ciutadà, tal com ocorre en nombrosos processos d'integració port-ciutat duts a terme en el litoral espanyol”.