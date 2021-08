Col·laboració publicoprivada: una solució definitiva per a desencallar el tren de la costa Gandia-Oliva-Dénia?

“Tenim buits de transport públic cridaners, com el tren de la costa, que s’han de corregir”, apuntava el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, en una entrevista concedida a elDiario.es fa unes setmanes.

El conegut com a ‘tren de la costa’, que ha d’unir les localitats valencianes de Gandia, Oliva i Dénia (a penes 38 quilòmetres per carretera), i continuar fins a Alacant, és una infraestructura que venen reivindicant (sense èxit) des de fa dècades els veïns de les comarques de la Safor i la Marina Alta –l’actual línia de Rodalia des de València (C-1) acaba a Gandia–, que han protagonitzat uns quants actes reivindicatius (iniciatives municipals, manifestacions, recollides de signatures...). L’antiga línia ferroviària que oferia el servei es va desmantellar el 1974, després de quasi un segle en funcionament. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciava fa uns dies que el Govern valencià plantejarà al setembre a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, la necessitat d’executar aquesta obra i la possibilitat de recórrer a la col·laboració publicoprivada per poder desenvolupar-la.

El cap del Consell considera que el tren de la costa és “una infraestructura imprescindible”, al mateix temps que explicava que està treballant-se amb els alcaldes de Dénia i Xàbia especialment, ja que es tracta d’una obra complexa en aspectes mediambientals que cal fer “bé”. Des de la Conselleria d’Infraestructures es treballa amb el Ministeri des de fa un temps sobre aquesta possibilitat de col·laboració publicoprivada, si bé encara no s’ha concretat com seria aquesta cooperació entre l’Administració i la iniciativa privada.

Precisament, el conseller España explicava en l’entrevista que s’han mantingut contactes amb el Ministeri pel que fa a aquesta actuació: “És una zona complexa pel terreny, les comarques, el valor natural, el risc d’inundacions...”, i recordava que el projecte del Ministeri està en fase d’avaluació ambiental i “consideren que l’any vinent estarà superada aquesta fase”. “Volem donar certitud als veïns d’aquestes comarques i hem plantejat al ministeri de quina manera podria participar-hi la Comunitat Valenciana per agilitar la construcció d’una infraestructura que està tants anys demanada com en un calaix”, afirmava el titular de Política Territorial, que insistia que la Generalitat està disposada a participar de la redacció del projecte.

El futur tren de la costa del tram Gandia-Oliva-Dénia continua en estudi informatiu i està pendent de la declaració d’impacte ambiental (des del 2017), sobretot entre Oliva i Dénia pel seu alt valor paisatgístic. Entre Cullera i Gandia preveu el desdoblament de la via única actual. El Govern a penes destina una partida d’uns 50.000 euros en els pressupostos generals de l’Estat de 2021 al projecte, una quantitat que correspon al cost estimat dels nous informes.

L’estudi informatiu, públic des del 2016

El 8 de juliol de 2016 es publicava en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’anunci del Ministeri de Foment d’informació pública de l’‘Estudi informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la Costa), en la memòria del qual es reconeix que no hi ha connexió ferroviària pel litoral entre totes dues ciutats –només està en servei fins a Gandia, però no estan connectades localitats com Oliva, Dénia o Benidorm–, cosa que es tradueix en el fet que “una franja àmplia –entre Alacant i Gandia– està ferroviàriament incomunicada amb la resta de la xarxa estatal i d’ací es dedueix la necessitat de resoldre aquesta problemàtica”.

El projecte preveia la posada en servei progressiva de la línia ferroviària amb una primera fase entre Gandia i Oliva (estació provisional), prevista per al 2017, i una segona que unira Oliva amb Dénia per al 2020. Cap d’aquestes previsions s’ha complit. En la memòria s’inclou la connexió Alacant-Benidorm (2025) en una tercera fase del projecte i la connexió Benidorm-Dénia per a una quarta etapa (2030).

No obstant això, segons aquest document, “atesos els criteris de rendibilitat financera i socioeconòmica de l’actuació, des del punt de vista de l’interés de la societat en conjunt”, el tren de la costa no és “rendible”.

Les previsions dels estudis del Ministeri es referien al fet que aquesta infraestructura podria arribar a tindre al voltant de 360.000 usuaris anuals, un trànsit de viatgers que seria sensiblement més alt segons les estimacions d’un estudi elaborat per la Universitat d’Alacant, a càrrec d’Armando Ortuño (enginyer de camins, canals i ports), Vicente Mateu (enginyer tècnic en obres públiques) i Jairo Casares (enginyer tècnic en obres públiques), que xifra en 540.000 passatgers a l’any en aquesta línia per a l’any 2030 (un 50% més).

De moment, i a l’espera que s’acorde una solució definitiva a aquest projecte, els ciutadans del nord de la província de València i del sud de la d’Alacant hauran de continuar esperant per tindre una connexió ferroviària pel litoral pròpia del segle XXI.