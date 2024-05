Col·lectius LGTBIQ+ suprimeixen la festa posterior a la manifestació de l’Orgull per a evitar participar del ‘pinkwashing’ del Govern valencià del PP i Vox

“La nit del 28 ens refugiarem en els locals LGTBIQ+ com hem fet històricament quan no teníem el suport que hi ha actualment”, va manifestar Fran Fernández, coordinador general de Lambda, durant la roda de premsa convocada per col·lectius LGTBIQ+ de la Comunitat Valenciana per a oposar-se a una festa posterior a la manifestació de l’Orgull.

Aquest fet s’esdevé per primera vegada des que es va celebrar la marxa a València l’any 1979. Ho fan per la seua disconformitat amb les accions polítiques empreses pel Govern valencià del PP i Vox, tant en l’àmbit autonòmic com el local.

Segons han explicat aquestes entitats, les “amenaces, les coaccions, els insults i les males cares constants”, juntament amb “les retallades en dret i ingerències” els han portat a oposar-se a un acte de pinkwashing (estratègia de màrqueting que pretén promocionar una institució o un país per a mostrar una imatge progressista i simpatitzant cap al col·lectiu LGTBIQ+) per a afavorir els populars i el seu soci de govern.

Limitació en drets i incidència sociopolítica

Les organitzacions han assegurat que la Generalitat, juntament amb la Diputació de València i l’Ajuntament de València, van crear el 2023 un “comité organitzador constituït a l’esquena dels consells consultius LGTBI i Trans”.

A això se suma l’abandó d’aquest col·lectiu en la composició del Comité dels Gay Games 2026 que se celebraran en la capital del Túria o l’últim polèmic nomenament “a dit” per part de la vicepresidenta de la Generalitat i consellera d’Igualtat, Susana Camarero, de l’alcalde de Gàtova, Jesús Salmerón, del PP, com a portaveu del Consell Consultiu Trans.

En línies similars, l’escrit que signen les tres organitzacions destaca la retallada en “drets durant el primer trimestre del 2024”. Concretament, “l’eliminació de la formació en diversitat LGTBI a més de 20.000 joves a la província de València, la censura de llibres infantils sobre diversitat familiar i LGTBI i la negació de la discriminació que pateix el col·lectiu LGTBI per part de membres del Govern valencià”.

Pel que fa a les polítiques locals, l’equip de l’alcaldessa María José Catalá va eliminar el mes de març passat el servei d’atenció i assessorament afectivosexual, Infosex, orientat a la població més jove. La seua justificació va ser la disminució de la demanda, no obstant això, des de l’oposició van assegurar que les dades estaven “tergiversades per motius ideològics” i que durant els quatre anys anteriors s’ha assistit gairebé 4.000 joves.

Un dels últims enfrontaments entre el PP i Vox va ser l’aprovació d’una proposta per a penjar la bandera LGTBIQ+ en les Corts Valencianes. La resolució va tirar avant amb els únics vots del Partit Popular, perquè des de l’oposició (Compromís i el PSPV) consideraven que no dur a terme actes institucionals amb col·lectius queer i solament col·locar la bandera era una mesura insuficient.

La presidenta ultra de la cambra, Llanos Massó, justifica que el seu partit s’ha desmarcat del suport al seu soci, perquè “els edificis públics no són lloc per a penjar banderes que no són oficials” i que ells estan “en contra de col·lectivitzar les persones”.

Respostes des del consistori

Des de l’Ajuntament de València es mostren sorpresos pel dia triat per a la celebració de l’Orgull. Segons declaracions de la regidora d’Esports, Igualtat i Educació, Rocío Gil, es va dur a terme una reunió amb Lambda en què es va acordar que la celebració de la manifestació tindria lloc el 22 de juny.

Així mateix, expliquen que no va haver-hi “cap mena de disconformitat amb les propostes comentades i que en tot moment es va mantindre una conversa en to cordial” i afigen que Lambda continua rebent una subvenció inclosa en els pressupostos municipals.

Pel que fa a l’oposició, la regidora de Compromís Lluïsa Notario s’ha posicionat a favor de les organitzacions LGTBIQ+ i ha instat que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, juntament amb l’alcaldessa de València, María José Catalá, facen un pas al capdavant i “rectifiquen respectant la independència i la sobirania de les entitats”.

Seguint en aquesta línia, Papi Robles, portaveu de Compromís en l’Ajuntament de València, assegura que aquesta denúncia pública se suma a altres d’anteriors, com la que es va fer respecte de l’elecció de l’alcalde del PP com a representant del Consell Consultiu Trans; una altra per apartar-los dels Gay Games; i “la de l’associació LGTBI d’Alcoi Ponts d’Igualtat per ingerències en el seu manifest i lema de l’orgull per part de la Direcció General de Diversitat de la Generalitat”.

La portaveu ha assenyalat que el PP “té un cercle de menyspreu, de negació dels drets LGTBIQ+ i de la seua invisibilització que no poden eliminar per molt que ara vulguen fer-se una llavada d’imatge de la seua històrica i acreditada LGTBIfòbia”.

Des de Compromís exigeixen “el cessament immediat” de la regidora d’Igualtat, Rocío Gil, així com del director general de Diversitat, Stephane Soriano, que pretesament ha amenaçat les entitats amb frases com “qui paga mana” o “qui no fa el que jo vull que s’oblide de subvencions”.

Després de les declaracions de Lambda, Soriano ha respost a través d’un comunicat en què expressa “la seua sorpresa per les acusacions emeses” i ha subratllat que des de la Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat han mantingut reunions amb totes les entitats LGTBIQ+ de la comunitat autònoma: “Lambda va ser el primer col·lectiu rebut només cinc dies després de prendre possessió del meu càrrec com a director general”.

Per part seua, el director general també ha posat l’accent en el fet que la Comunitat Valenciana no ha de caure en “discursos sectaris en un tema transversal que ha d’afrontar-se en unitat i consens”.