Colp a la conciliació laboral: el Govern valencià exclou els sanitaris amb jornada reduïda de treballar hores extra

UGT Serveis Públics del País Valencià ha exigit a la Conselleria de Sanitat que rectifique i anul·le la circular emesa a mitjan agost per la qual es prohibeix amb caràcter general les persones treballadores amb alguna mena de reducció de jornada participar en els programes de productivitat per a lluitar contra les llistes d’espera. UGT ha posat el cas en mans dels seus serveis jurídics amb la finalitat de revertir aquesta instrucció que considera una discriminació clara cap a les dones, que són, de manera majoritària (més del 85%) les que estan en situació de reducció de jornada per a conciliar la vida laboral i familiar (7.600 dones davant de 1.300 homes).

UGT va enviar un escrit el 23 d’agost passat a la Conselleria quan va tindre coneixement que les gerències dels departaments de salut denegaven aquesta participació a les persones treballadores amb reducció de jornada pel fet de considerar-les “no idònies”. En aquest escrit, el sindicat ja va advertir que es podria generar una situació de discriminació. La instrucció no sols suposa una maçada per a avançar en la igualtat de dones i homes, sinó que, a més, agreujarà la bretxa salarial que hi ha en l’àmbit sanitari xifrada negre sobre blanc en el pla d’igualtat de la Conselleria. A més, reduirà efectius per a poder lluitar contra les llistes d’espera. Cal apuntar, a més, que amb aquesta mesura es va en contra dels acords en la comissió d’igualtat en què precisament es va acordar flexibilitzar les condicions perquè les dones en reducció de jornada pogueren acollir-se a aquests programes de productivitat per a combatre la seua participació escassa en aquesta mena d’activitats, precisament, una de les causes de la bretxa salarial.

UGT rebutja de pla els arguments de Sanitat pel fet que és incoherent reduir la jornada dins de l’horari laboral (la major part, per cert, d’aquestes reduccions estan relacionades amb el rol de cuidadores de les dones amb menyscapte econòmic) i participar de manera voluntària, programada i fora de l’horari laboral en aquests programes. Aquest argument denota una falta de coneixement sobre les càrregues que han d’assumir les dones en un món en què el repartiment de les cures està molt lluny de ser equitatiu, així com un torpede en la línia de flotació en les polítiques per a reduir la desigualtat per raó de sexe. Suposa, a més, un castic als que sol·liciten mesures de conciliació. UGT facilitarà les reclamacions oportunes a qui es veja afectat per aquesta situació.