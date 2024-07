El 77% de la producció vitivinícola ecològica de la Comunitat Valenciana se situa en la zona de la DO Utiel-Requena

L'àrea geogràfica de la Denominació d'Origen d'Utiel-Requena aglutina fins al 77% del total de la producció ecològica vitivinícola valenciana. En xifres en 2023, de les 19.242 hectàrees de vinya ecològica de tota la Comunitat Valenciana 14.792 hectàrees estan en la demarcació geogràfica de la DO Utiel-Requena, un 77%, i aquesta s'eleva a un 91% respecte de la província de València. A més, hi ha hagut un increment de 1.265 hectàrees de vinya respecte a l'any anterior.

Així ho ha indicat el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) en la presentació del seu informe anual que s'ha produït a la seu de la DO Utiel-Requena.

El CAECV afirmava així que “és evident el compromís dels cellers de la DO Utiel-Requena pels vins ecològics, ja que actualment 53 cellers de la DO estan certificades pel CAECV per a elaborar i/o envasar vins ecològics”.

Vicente Faro, president del CAECV, va comentar que les característiques agroclimàtiques en aquesta demarcació geogràfica i “el compromís dels operadors de vinya i altres cultius fan que la comarca siga el número u en el rànquing de l'agricultura ecològica”.

L'informe del CAECV revela la contribució de l'agricultura ecològica al relleu generacional, a la fixació de població i a l'entrada de dones en aquest sector, entre altres. A més d'aportar un valor afegit als vins, és fonamental per a la protecció del medi ambient i per al desenvolupament rural.