8 empreses opten a executar les obres del nou parc inundable del barri de Cantereria d'Ontinyent

Un total de 8 empreses (6 de València, 1 d’Alacant i 1 de Madrid) opten a executar les obres d’adequació del nou parc inundable 'Mamàs Belgues' de Cantereria, que l’Ajuntament d’Ontinyent ha tret a licitació per 965.000 euros iva inclòs.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacat que el nou parc, (que amb el seu nom retrà homenatge a les les infermeres que van atendre l’Hospital Militar Internacional d’Ontinyent durant la guerra civil espanyola, “culminarà una actuació autènticament transformadora, que ja ens ha permés eliminar el risc per a les persones de situacions com la viscuda en la DANA de 2019, i que a més ens va dotar d’una nova zona de bosc i usos recreatius compatibles amb la inundabilitat en cas de crescuda del riu Clariano. És un gran pas en l'estratègia Riu Viu del Govern d’Ontinyent, un gran pas en la millora de la relació entre la ciutat i el riu”, manifestava.

El “projecte bàsic i d’execució del parc inundable del marge esquerre del riu Clariano amb vegetació i arbrats autòctons” dóna continuïtat als treballs ja executats a la zona amb ajuda de la Generalitat Valenciana i els fons europeus. En total, s'actuarà en una superfície de 4.333 metres quadrats, dels quals 1.240 seran zones pavimentades i esplanades de terra; 1.508 metres quadrats de talussos, zones enjardinades i no xafables; i 1.585 de prada natural. Una vegada finalitze el procés d'adjudicació i s'inicien les obres, aquestes tindran un termini de 5 mesos per a executar-se.

El regidor de Territori, Óscar Borrell, recordava que el projecte del nou parc, “està sent exemple per a tot Espanya com a acció local front al canvi climàtic. Ja ho va fer al seu dia la la Ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic Teresa Ribera, ho han fet altres autoritats a nivell estatal i autonòmic, i amb l’arribada de la dana de la setmana passada vam ser protagonistes als informatius de televisió nacionals, on se’ns va exposar com a municipi preparat per a estos episodis derivats del nou context climàtic”.

Una actuació en dues cotes

Al nou parc inundable es projecten dues zones d'actuació a diferent cota. En la cota inferior, i ocupant l'espai de les edificacions a nivell de carrer, es proposa la creació d'un bosc de ribera. Aquesta zona serà periòdicament inundable, per la qual cosa es tractarà amb plantació d'arbres resistents a les inundacions i prada natural. La proposta d'intervenció proposa la mínima urbanització, amb paviments permeables a base de terra, amb escassos elements d'equipament urbà que en cap cas suposen una barrera per a l'evacuació d'aigües pluvials o d'inundació.

En el punt que comunica amb l'edifici de l'Escorxador, es proposa una xicoteta plaça amb paviment dur que articule diferents usos. D'altra banda, en l'extrem oest de la intervenció, que es connecta amb el carrer Cantereria, en ser menys susceptible de patir inundacions, esta zona es podrà dotar major varietat d'espècies vegetals i equipament, amb tractament de parc urbà. La intervenció s'integra en la trama de recorreguts pròxims de senderes naturalitzades en la vora de la ciutat, que connecten amb el barranc de la Puríssima, amb el centre històric des del propi llit i amb l'altra riba mitjançant la nova passarel·la que es realitzarà amb ajuda de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

L'equipament es compon de mobiliari urbà accessible triat amb criteris d'integració en l'entorn, resistència a actes vandàlics i baixa petjada ecològica, que inclou bancs amb suport i reposabraços, berenadors, aparcabicis, papereres i dues fonts. També es dotarà a la zona d'instal·lació d'enllumenat i punts elèctrics per a col·locació de preses de corrent.