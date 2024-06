Alcoi presenta el seu primer ‘pacte verd’ firmat amb empreses de la Comunitat Energètica Local per aprofitar el seu excedent elèctric

Alcoi ha presentat aquesta setmana a Porto el seu primer Pacte Verd Local firmat amb la Comunitat Energètica constituïda per empreses del polígon Cotes Altes. L'Ajuntament ha exercit com a facilitador d'aquest acord, que inclou la instal·lació conjunta de plaques fotovoltaiques amb l'objectiu d'estalviar energia, reduir l'emissió de CO₂ a l'atmosfera i destinar un 5% de l'excedent a combatre la pobresa energètica de llars del municipi.

Aquest acord entre la iniciativa pública i la privada sorgix a conseqüència de la participació d'Alcoi en l’Intelligent Cities Challenge, iniciativa de la Comissió Europea per a promoure la transició verda i digital, de la qual la nostra ciutat forma part al costat d'altres 63 municipis europeus. Tots ells han participat en el fòrum els dies 18 i 19 de juny en el Palau de la Borsa de la ciutat portuguesa, on Alcoi va ser seleccionada com un dels cinc expositors destacats per a donar a conèixer els seus avanços en aquests pactes verds.

L'Agent d'Innovació i el tècnic de Comunicació de l'Ajuntament d'Alcoi, Joan Gisbert i Daniel Moltó, respectivament, acompanyats per la Lead Expert assignada per la Comissió Europea a Alcoi en aquest projecte, Mariola Guarinos, d’AVAESEN, van donar a conéixer la planificació estratègica de la ciutat i les característiques d'aquest primer pacte verd local, a més de participar en diferents ponències i dinàmiques de grup. A més, l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, va participar en les taules redones entre alcaldes i líders empresarials europeus, celebrada el 19 de juny en aquesta mateixa trobada.

Segons destaca l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, “amb acords com aquest, que pretenem replicar en altres àrees industrials i urbanes, incidim en alguns dels principals objectius d'aquest govern, que són facilitar la transició verda i digital, enfortir l'ecosistema industrial i la seua competitivitat. Tot això sense perdre de vista la integració d'aquells sectors socials més necessitats, perquè ningú quede arrere”.

Promoció de les energies renovables i l'eficiència energètica

La firma d'aquest Pacte Verd Local compta amb la participació de set empreses de Cotes Altes; la direcció de l'Entitat de Gestió i Modernització d'aquest polígon; l'empresa Eiffage Energia, que va actuar com a mentora; i l'Ajuntament d'Alcoi, el paper del qual ha sigut el de dinamitzar i facilitar l'acord.

També ha contribuït a l'accés a subvencions, com l'ajuda de 249.096 euros rebuda en el marc del programa CE IMPLEMENTA de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) finançat per la Unió Europea-Next Generation. Aquesta subvenció ha ajudat les empreses a complementar la inversió total de 415.160 euros per a implementar plaques fotovoltaiques amb les quals generar i compartir energia renovable. Aquesta instal·lació tindrà una potència global de 357 kWp i una capacitat per a generar 491.601 kWh per any, la qual cosa suposarà un estalvi energètic d'uns 71.000 euros a l'any i una retallada d'emissions estimat en 130 tones de CO₂ per any, contribuint a una ciutat més sostenible i a la creació de llocs de treball.

A més, l'acord inclou un component social, ja que les empreses es comprometen a redirigir un 5% de l'energia sobrant per a alleujar la pobresa energètica de llars que ho necessiten.