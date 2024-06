Almassora promou les llicències d'obra per a la conversió de plantes baixes en vivendes per facilitar l'accés a l'habitatge

L'Ajuntament d'Almassora està avançant en la concessió de llicències per a la conversió de plantes baixes i plantes baixes amb entresolat en vivendes, incorporant algunes alternatives tècniques i afavorint, per tant, este tràmit.

Per a l'obtenció d'estes llicències d'obra major s'haurà d'aportar la documentació tècnica pertinent i un projecte de conversió dels locals en vivendes que verifiquen les condicions exigibles del PGOU i de la normativa sectorial, amb el condicionant de garantir la vinculació de, almenys, una plaça d'estacionament a cada vivenda -tal com arreplega l'article 8.3 de l'ordenança general OG-8 del PGOU municipal-, així com la impossibilitat d'alienar-se de manera independent d'estes.

Pel que fa a les condicions d'habitabilitat, la principal novetat passa per l'admissió de noves opcions tècniques respecte a la ventilació, especialment en els casos en els quals la inexistència de conductes per a l'extracció de fums limita enormement o impedixen la concessió de la llicència municipal.

El regidor d'Urbanisme, Vicente Martínez-Galí, ha indicat que es tracta d'una decisió que té com a objectiu fer un salt significatiu en la configuració del nostre municipi, fomentar la diversificació de vivenda i augmentar la possibilitat d'accés a una vivenda en propietat.