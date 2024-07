Altea al·lega contra la nova llei de costes de la Generalitat: “Ens preocupa que es reactive la urbanització en el poc litoral verge”

L'Ajuntament d'Altea, a través de la regidoria d'Urbanisme, ha presentat al·legacions davant de la nova Llei d'ordenació de la Costa de la Generalitat, actualment en fase de consulta pública, per considerar-la contrària a la conservació dels ecosistemes costaners, segons informa el regidor d'àrea José Orozco.

“Ens preocupa que la nova llei vulga reactivar, de manera clara, processos d'urbanització al poc litoral verge, tant al nostre municipi com a la resta del territori valencià, que preservava el PATIVEL, aprovat pel Botànic el 2018”, argumenta el regidor.

En paraules d'Orozco, “hi ha un consens científic ampli respecte dels impactes que el canvi climàtic tindrà tant en la regressió de la costa, la pujada del nivell del mar, en els recursos naturals i pèrdua de biodiversitat, com sobre l'activitat humana i els seus béns. Per poder fer-hi front, es requereixen principis com els de cautela i precaució que esta llei ignora”. Al que ha afegit que “quan al preàmbul de la llei determina que es preserva el territori, es persegueix desprotegir-lo, i quan assenyala que tracta de posar en valor el litoral, el que aparentment busca és urbanitzar-lo”.

La llei esmenta mesures orientades a la preservació del paisatge litoral i del patrimoni cultural, però el consistori d'Altea alerta que es trenquen a la Disposició Transitòria Tercera, que preveu que els sòls de major valor ambiental del litoral puguen admetre usos terciaris de càmping a 100 metres, o hotelers a 200 metres del litoral.

“Este fet contradiu el Pla General Estructural d'Altea, que ja ha obtingut un pronunciament a ambiental favorable per part de la Conselleria, i que impedeix la implantació de nous usos terciaris de nova planta; tret de la restauració i reutilització d'arquitectura tradicional ja existent, en els primers 500 metres al sòl no urbanitzable de protecció del litoral protegits encertadament pel PATIVEL”, explica el responsable municipal d’Urbanisme i Medi Ambient.

José Orozco acaba indicant que, “la Disposició Transitòria Tercera esmentada posa en dubte tota la tasca del text jurídic en permetre, sense cap diagnòstic ni cap ordenació prèvia, la implantació d'usos que impossibilitaran o deixaran sense finalitat el suposat objectiu de la Llei, que pretén garantir la protecció del medi ambient adoptant preses de decisió preventives en cas de risc”.

Amb aquest anunci d'al·legació Altea se suma a Gandia com a consistoris que critiquen la reformulació que vol fer el Consell de PP i Vox de l'urbanisme en la primera línia de costa.