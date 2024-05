Benicàssim lluitarà amb drons contra els mosquits tigre

El municipi de Benicàssim posa en marxa una campanya de vigilància amb drons amb l’objectiu d’evitar zones estancades d’aigua en les quals puga proliferar el mosquit tigre. Amb esta finalitat s’intensificarà el control que permeta millorar qüestions de salut pública i interés general, tenint en compte que els experts insistixen en la importància del control domèstic d’aigües estancades per a lluitar contra este molest insecte.

Concretament, l’ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre contempla infraccions de fins a 3.000 euros davant negligència, quan la situació supose una alteració o risc per a la salubritat pública, així com la presència d’aigua estancada en objectes o elements presents en la propietat del responsable com a tests, piscines o racons que continguen larves o pupes de mosquit comú i/o mosquit tigre; així com la no col·laboració davant els requeriments formulats pels tècnics inspectors.

El consistori té en marxa una campanya de conscienciació sota el lema 'El manteniment, la millor prevenció' en la qual repassa les recomanacions necessàries per a col·laborar coneixent les mesures concretes que minoren el número llocs en els quals es puga estancar aigua. A través d’accions de divulgació i conscienciació tant en centres formatius del municipi com escolars, així com un lloc informatiu en el mercat dels dijous per a amplificar la difusió.

La localitat seguix a més amb el manteniment periòdic en zones urbanes que s’intensifica amb la pujada de les temperatures. Les actuacions contemplen l’aplicació dels tractaments necessaris en embornals, zones entollades, passos subterranis a les platges, zones de col·lectors d’aigües pluvials, abeuradors repartits pel terme municipal, basses i qualsevol zona on es trobe aigua entollada que potencialment poguera ser focus per al desenvolupament de larves.

També s’efectua el tractament d’insectes adults, en marges de barrancs, zones enjardinades públiques, zones verdes, tot això dins de la legalitat vigent. A estes actuacions se sumen els tractaments en zones rústiques que realitza la Diputació de Castelló a través de vehicles tot terreny i vols autoritzats, que el consistori ja ha sol·licitat a la Direcció General de Salut Pública per a la renovació anual del Pla de Tractament aeri contra els mosquits per al quadre Santiago.