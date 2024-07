Calp segellarà l'antic abocador municipal, clausurat des dels anys 90

L'Ajuntament de Calp té previst dur a terme el segellament de l'antic abocador municipal de la localitat. D'aquesta manera pretén donar solució a un problema mediambiental històric com és el de l'eliminació de residus que subsisteixen en aquest terreny des que es van clausurar aquestes instal·lacions en els anys 90. L'abocador, situat en el barranc del Mascarat, es va tancar llavors sense dur a terme el tractament de residus corresponents.

Entre les diferents opcions possibles per a la resolució del problema des de l'Ajuntament s'ha apostat pel segellament de l'abocador, és a dir, impermeabilitzar la superfície de la parcel·la amb la finalitat d'evitar que els lixiviats filtren en el barranc i en les aigües subterrànies. D'aquesta manera s'han descartat altres opcions com el trasllat dels residus a la planta de tractament del Campello per l'elevat cost mediambiental que suposaria el seu transport ja que s'acumulen en aquestes instal·lacions milers de tones de residus.

L'Ajuntament ha tret a licitació la redacció del projecte tècnic que implicarà que es realitzen unes cates per a determinar la profunditat de l'acumulat existent i els passos que s'han de seguir per a impermeabilitzar la superfície d'aquesta parcel·la.

“Comencem a abordar aquest assumpte en la passada legislatura i hem pogut traure la licitació per a la redacció del projecte amb la finalitat de segellar aquest abocador, la millor solució de la qual disposem per a posar solució a aquest problema mediambiental”, ha destacat el regidor de RSU, Juan Manuel del Pi.

La licitació per a la redacció del projecte, que compta amb un pressupost base de 60.000 euros i un termini estimat d'execució de sis mesos, es troba actualment en fase d'avaluació de les ofertes presentades.