Calp sol·licita a la Generalitat la declaració d'emergència sanitària forestal per la seca del pi i el perill d'incendi que comporta

El ple de l'Ajuntament de Calp ha acordat per unanimitat sol·licitar a la conselleria de Medi Ambient la declaració d'emergència sanitària forestal per la situació límit que estan vivint els exemplars de pi blanc a conseqüència de la llarga sequera que està patint el territori.

Segons va explicar el regidor de Medi Ambient, Pere Moll, la sequera prolongada produeix al seu torn la proliferació de plagues i en aquest sentit, ha assenyalat que un gran nombre de pins estan sent afectats per un paràsit denominat Nematode de la fusta del Pi que és dispersat a altres exemplars de pi per un escarabat autòcton. El Nematode de la fusta #xuplar la saba de l'arbre i propícia el seu pansiment i seca.

“Això és un problema real i per la impotència que em produeix aquesta situació presentem aquesta proposta perquè Conselleria declare la seca del pi com a emergència sanitària forestal en les zones afectades de la Comunitat Valenciana i mobilitze els recursos necessaris per a fer front a aquesta situació crítica”, ha assenyalat i ha incidit en què Calp és la primera corporació municipal a sol·licitar-ho a la Generalitat.

L'Ajuntament de Calp sol·licita a més una assignació pressupostària extraordinària per a finançar un pla de contingència integral que incloga mesures de prevenció, detecció precoç, control i recuperació dels ecosistemes afectats. També demana a Conselleria que es pose en marxa un Pla d'Acció Urgent, que contemple la detecció precoç i seguiment de la malaltia, així com el control del vector (l'escarabat que dispersa la malaltia), l'eliminació dels focus d'infecció així com l'eliminació de les masses forestals malaltes i la seua substitució per altres espècies autòctones, a més del foment de la investigació de la malaltia i un pla de sensibilització de la ciutadania.

Aquesta situació, a més d'afectar els arbres, contribueix a incrementar el risc d'incendis forestals en el municipi.