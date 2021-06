La Confederació Espanyola de Societats Musicals traslladarà la seua seu a Llíria

La Confederació Espanyola de Societats Musicals (CESM) ha decidit traslladar la seua seu a Llíria. Aquesta decisió va ser ratificada per unanimitat, dissabte passat, per la junta de govern de la pròpia CESM.

Des de l'Ajuntament de Llíria s'afirma que aquest trasllat posa de manifest "l'estreta relació que existeix amb Llíria, que amb el seu segell UNESCO, i especialment a través de la gran labor de la Unió Musical i la Banda Primitiva, s'ha convertit en un col·laborador fonamental per a les societats musicals".

El seu president, Vicente Cerdà, i el tresorer de la CESM, Luis Vidal, s'han reunit aquest dimecres amb el fins ahir primer edil, Manolo Civera, el president de la Confederació Europea de Músics Jubilats i Tercera Edat (CEMUJ), Carles Subiela, i el president de la Banda UDP, José Zaragozá.

En aquesta trobada han traslladat als presents les peculiaritats d'aquest nou projecte de seu, a més de posar-se sobre la taula altres iniciatives educatives, socials i artístiques que s'estan desenvolupant gràcies a la implicació de totes les institucions que han sigut presents la reunió. Luis Vidal ha volgut recalcar "la sensibilitat i la dedicació del consistori i de la localitat, que sempre han atés amb atenció les reivindicacions i les propostes de la CESM".

Per part seua, el fins ara alcalde de Llíria, Manolo Civera, ha manifestat que "aquest projecte de la CESM serveix per a reforçar el lideratge de Llíria en el moviment de reivindicació de la música com una eina per a trencar fronteres i unir a les persones". "Des de Llíria continuarem treballant perquè aquest tipus de decisions puguen tindre recorregut en el marc estatal i europeu", ha explicat.