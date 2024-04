La Diputació de València aprova 1’7 milions d’euros en subvencions directes per a Ontinyent

La Junta de Govern de la Diputació de València aprovava aquest dimarts un total de 1’7 milions d’euros en subvencions directes per a l’Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la delegada de l’àrea de Cooperació Municipal, Vicepresidenta parimera de la corporació valenciana i portaveu d’Ens Uneix, Natàlia Enguix. En concret, es tracta d’un acord per subvencionar amb 748.246,35 euros la renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer José Simó Marín; 633.547 euros per a millores de la mobilitat per als vianants i calmat dels trànsit als carrers que confornem les illes del grup d’habitatges de Ramón-Llín; i 326.824 euros l’urbanització del carrer Músic Úbeda i la parcel·la del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana a Ontinyent on s’emplaçarà la 2ª fase del museu i el nou Centre de Formació.

Natàlia Enguix posava en valor la importància i necessitat d’unes actuacions “que milloraran l’espai per als i les vianants, contribuint a tenir una ciutat més segura i còmoda per a les persones”. Al seu torn d’intervenció, Enguix lamentava les crítiques de l’oposició a la Diputació, des d’on PSPV i Compromís no donaven suport a les inversions i votaren en contra de la seua inclusió a la Junta de Govern.

Enguix recalcava esperar “que els companys de Compromís i el PSOE d'Ontinyent i la Vall d'Albaida ens donen l’enhorabona pels diners i les inversions que portarem a Ontinyent i la Vall d'Albaida. No espere altra cosa, perquè estem ací per a treballar pels interessos d'Ontinyent i la Vall, amb un acord de govern que vosaltres mateixos –dirigint-se a l’oposició- també anàveu a aprovar si estàveu en el govern, però ara que no esteu ja no us sembla tan bé. Nosaltres no demanem amnisties, nosaltres demanem inversions per al nostre poble i les nostres comarques. Estem ací per a defensar els interessos d’Ontinyent i la Vall d’Albaida. Ho diré ací i on faça falta”, remarcava.