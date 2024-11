La Diputació de València comença en Godelleta la reparació de les 75 depuradores danyades per la DANA

La Diputació de València ha iniciat a Godelleta les actuacions d'emergència per a reparar els danys causats per la DANA en 75 depuradores gestionades per Egevasa, l'empresa dependent de la corporació provincial. La vicepresidenta primera i responsable d'Egevasa, Natàlia Enguix, ha visitat el municipi de la Foia de Bunyol per a conéixer els danys en l'estació de depuració d'aigües residuals, on ha avançat que la Diputació ajudarà els ajuntaments a comunicar els danys a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

Acompanyada per l'alcaldessa, Amparo Pardo, la responsable provincial ha explicat que el conveni amb l'EPSAR, dependent del Consell, “ens ha permés actuar d'urgència en les infraestructures danyades, amb un cost global estimat de més de 32 milions d'euros”. Enguix assenyala que el pla de recuperació de les depuradores “comença a Godelleta i en altres estacions que han registrat danys importants, per a després restablir a poc a poc el servici en tots els municipis afectats”.

L'actuació a Godelleta té un cost pròxim als dos milions d'euros i servirà per a posar de nou en servici una de les depuradores més danyades, junt amb les de Pedralba, Gestalgar i el Vall dels Alcalans. “Els tècnics estan treballant ja en la recuperació de la línia elèctrica, per a poder reparar els danys en el col·lector, el bombament i la depuradora”, apunta la vicepresidenta Enguix. Per part seua, l'alcaldessa de Godelleta, Amparo Pardo, qualifica de “devastador” el pas de la DANA pel municipi, on “les canyes arrossegades pel torrent van tapar els ulls dels ponts i l'aigua desbordada ho va arrasar tot”.

“Ateses les necessitats bàsiques de les persones a conseqüència de la catàstrofe, com és garantir el servici d'aigua potable, ara ens preocupa l'afecció mediambiental que pot tindre l'estancament de les aigües residuals, per això hem posat en marxa amb la màxima celeritat estes obres de reparació en les depuradores”, indica Enguix, qui insistix en “estar contínuament a la disposició dels alcaldes i alcaldesses per a evitar qualsevol situació de desemparament en la gestió de la crisi”.