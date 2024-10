Elda inaugura la renovada plaça Joan Miró en un acte amb presència de la ministra Diana Morant

Elda ha inaugurat la remodelació de la plaça Joan Miró, un espai públic de 2.500 metres quadrats que es troba en el barri antic de la localitat alacantina. En l'acte d'aquest dimarts va ser present la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, que va acompanyar a l'alcalde de la ciutat, Rubén Alfaro.

La plaça Joan Miró ha sigut plenament remodelada, comptant amb una part de finançament aportat per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation EU, per a generar un nou espai urbà en un lloc on abans existia un solar en estat d'abandó, ampliant la grandària d'aquesta plaça fins als 2.500 metres quadrats.

Durant aquests treballs, s'han condicionat les zones verdes, incloent-hi la instal·lació d'una àrea de jocs infantils, la construcció d'una font i la col·locació de pèrgoles amb zones de descans. De la mateixa manera, s'han plantat nous exemplars d'arbratge, incloent-hi diverses oliveres, tarongers i prunus, així com diferents jardineres amb plantes arbustives, una àrea de gespa i plantes enfiladisses que cobrisquen les pèrgoles, dotant-les d'un aspecte més naturalitzat.

A més, aquesta nova plaça eldenca també compta amb un gran mural commemoratiu de l'estil pictòric de Joan Miró, realitzat per l'artista local Alejandro Martínez García, que destaca per la seua vivor i colorit, a més de jugar amb les formes urbanes de la plaça per a crear un relleu en tres dimensions aprofitant diferents murs i fins al propi paviment.