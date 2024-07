Els treballadors del servei de neteja viària i recollida de residus d'Oliva es declaren en vaga indefinida

Els treballadors del servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans d'Oliva han anunciat que començaran aquest diumenge 21 de juliol a partir de les 22h una vaga indefinida després de no arribar un acord aquest dijous en la vista en el Tribunal d'Arbitratge Laboral amb l'empresa Foment València Medi ambient, SL (FOVASA), adjudicatària de l'Ajuntament d'Oliva.

Isabel Amat, sindicalista de CCOO del Hàbitat PV denúncia que “les persones treballadores d'un servei tan essencial com la neteja viària i la recollida de residus sòlids no tenen pujada salarial des de 2013, tan sols l'increment de l'IPC”. Afig així que “en principi, la proposta d'increment per a recuperar poder adquisitiu era del 14% però, de cara a arribar a un acord, traslladem el 7% per al 2024 a salari base més plusos i un 8% per al 2025” explica. Així i tot apunten que l'empresa vol més rebaixes.

Arran de la convocatòria de la vaga, la Direcció de FOVASA ha posat set avisos de sancions, de les quals una ja és ferma, 6 dies sense ocupació i sou. Asseguren que “l'empresa està pressionant al personal fent canvis en les condicions, com intentar obligar a fer festius quan ja s'ha complit la jornada de 40 hores setmanals”.

“La plantilla està cremada, la vaga és un fet, ahir es podria haver arreglat, però no amb propostes insuficients, sinó establint les bases per a un conveni digne que aborde una pujada salarial i millore les condicions laborals de la plantilla, volem certeses” emfatitza Amat.

Des de CCOO Hàbitat PV asseguren estar en disposició de negociar, però també d'arribar on faça falta, a posar les denúncies oportunes per les modificacions que s'estan realitzant. El sindicat lamenta les molèsties a la ciutadania, però “les condicions laborals no estan de rebaixes”.

Posició de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Oliva ha assegurat que respecta el dret a la vaga que assisteix a tots els treballadors i ha determinat uns serveis mínims que es compadeixen ajustadament els drets dels treballadors i les prestacions del servei públic, per a garantir les condicions de seguretat, salubritat i asèpsia necessàries per al municipi en aquestes dates i condicions climatològiques.

Des del Govern municipal, s'ha mostrat “comprensió al col·lectiu de treballadors que, durant molts anys, han patit unes condicions laborals molt complicades, conseqüència d'un servei que es prestava a través d'un contracte obsolet i caducat”.

Així afirmen que “entenem que han sigut anys desagradables i molt complicats i això no li ho pot negar ningú, i amb ells tota la nostra solidaritat. Però, estant en vigor l'actual contracte, l'Ajuntament no pot interferir en les seues reivindicacions de millores salarials, ja que aquestes estan dins de l'àmbit de les relacions laborals empresa-treballadors”.

Subratllen que la relació administrativa és entre l'Ajuntament i la contractista, a través d'un contracte administratiu; la relació laboral es dona al si de l'organització de l'empresa. L'Ajuntament, assistit pel qual prescriu la Llei de Contractes del Sector Públic, pot intervindre en cas d'incompliment de les condicions laborals i de paritat dels treballadors de la contractista, però, complint-se aquestes, l'administració local no pot interferir sobre l'autoorganització de l'empresa.