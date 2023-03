Elx regenerarà el barri dels Palmerars amb la construcció d'un edifici amb 70 habitatges de lloguer social

El projecte d'un edifici de 70 habitatges destinats a lloguer social en el barri dels Palmerars, enfront del Palau de Justícia, avança a Elx. L'alcalde de la ciutat, Carlos González, i els edils Mariano Valera, Héctor Díez i Felip Sànchez, han acompanyat al secretari autonòmic d'Habitatge, Alejandro Aguilar en la presentació del projecte la inversió total del qual de la conselleria d'Habitatge ascendeix a 11,2 milions d'euros, segons ha donat a conéixer Aguilar, qui ha assegurat que la previsió és iniciar les obres en l'últim trimestre d'enguany, amb un termini d'execució aproximat de 24 mesos.

La construcció d'aquest edifici suposaria una primera fase, ja que es contempla un altre segon bloc, amb altres 70 habitatges, dins del mateix projecte. Tots dos edificis ocuparien una parcel·la amb una superfície de 5.785 metres quadrats i una edificabilitat de 13.884 metres que donaria cabuda a un total aproximat de 140 habitatges i espais comunitaris.

“Aquest és un exemple de les polítiques de regeneració urbana per a modernitzar la ciutat i per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania”, ha destacat l'alcalde, qui ha afegit que “és un projecte que està directament relacionat amb aqueix treball que la Generalitat i l'Ajuntament estem fent per a la regeneració urbana en els barris més vulnerables de la ciutat”.

González ha fet una valoració molt positiva del que representa el projecte que hui s'ha presentat en els Palmerars que permetrà la construcció de 69 habitatges i un centenar de places de garatge.

“L'objectiu és contribuir a la revitalització d'un barri que és molt important per a la ciutat, però també afavorir l'accés a l'habitatge d'un nombre important de ciutadans”, assegura el regidor

L'alcalde ha recordat que en els Palmerars ja s'ha actuat amb l'enderrocament de dos blocs del carrer Llimoner i el ARRU que es va dur a terme al carrer Mangraner, amb una inversió de 2,5 milions d'euros.

“No es tracta d'una política aïllada que se centra exclusivament en Palmerars, sinó que té altres exponents molt rellevants en el barri de Sant Antón i en Porfirio Pascual, en Carrús”, ha indicat el regidor.

En la presentació, Alejandro Aguilar ha manifestat que la reactivació de la promoció d'habitatge públic per part de la Generalitat Valenciana és “una de les línies estratègiques contemplades desenvolupar mitjançant els fons europeus”. En aquest sentit, ha assenyalat que “hem emprés una sèrie d'actuacions per a ampliar el parc públic mitjançant noves promocions destinades al lloguer social” i que, a més, “ajudaran a la baixada dels preus de l'arrendament”.

Per part seua, Carlos González ha ressaltat “les polítiques de regeneració urbana per a modernitzar la ciutat i millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans”. En aquest sentit, ha valorat el projecte previst a Elx pel Consell i que suposarà “la revitalització d'un barri que necessita de l'impuls públic per a la seua transformació d'una forma decisiva”.