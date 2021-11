Un estudi entre alumnes de Xàtiva alerta que el 28% dels xics pensen que la violència masclista s’exagera

La regidora de Dona i Igualtat de Xàtiva, Lena Baraza, ha presentat els resultats de l’estudi d’igualtat que s’ha realitzat entre l’alumnat de 4t d’ESO dels diferents centres educatius de la ciutat. "Amb aquest estudi hem tractat de determinar la percepció que té la joventut al voltant de la violència de gènere i d’altres qüestions en matèria d’igualtat", ha explicat Baraza que a més ha detallat que l’estudi ha consistit en la realització d’un total de 229 enquestes (a 116 xics i 113 xiques) amb una vintena de preguntes de diversa temàtica relacionada amb la violència de gènere, les relacions de parella, la igualtat i la sexualitat.

Vora un 50% de les persones enquestades creuen que la violència de gènere ha augmentat en els últims anys, especialment a causa de la Covid-19 i del confinament, però d’altra banda un 28% dels xics opina que la violència de gènere és una exageració (front a un 6% de xiques). A més a més, la majoria de joves no coneix a cap persona que haja patit violència de gènere, tot i que es tracta d’una percepció ja que vora el 25% afirma que no és violència de gènere insultar a una dona o fins i tot opinar sobre el seu cos (32,3%). "Si aquests indicadors no s’aturen en el moment adequat poden arribar a convertir-se en problemàtiques més serioses", ha indicat Baraza. Respecte al feminisme, la gran majoria el concep com un "moviment de dones per la igualtat" tot i que hi ha certa confusió entre gènere i sexe. El 67,26% de xiques es consideren feministes front el 12,4% dels xics, mentre que la majoria de xics (45,6%) no es consideren feministes.

Pel que fa a les relacions de parella, la majoria afirma que no ha tingut encara parella estable i que no els agraden els cels, però en canvi el 17% dels xics afirma que els cels indiquen amor front al 35% de les xiques. D’altra banda, la majoria indica que malgrat tindre parella han continuat eixint amb les seues amistats i el 41% asseguren que aquestes solen comentar l’aspecte físic de les dones. Un 26% serien capaços de perdonar una discussió on la parella els falta el respecte i un 21% pensen que els xics tendeixen a amagar els seus sentiments, front un 9% pel que fa a les xiques. Respecte als comentaris sexistes, la majoria indica que cap amistat els realitza.

En referència al maltractament de l’home cap a la dona el 69% de les dones opinen que aquesta situació es produeix "perquè és masclista" front al 46,8% dels homes, i al voltant del 21% opina que és "perquè té alguna malaltia mental". El 19,2% dels homes indica que el motiu és "l’addicció a les drogues" i el 13,7% que ocorre "perquè la dona ha fet alguna cosa que l’ha posat nerviós".

Per últim, en allò referent a l’educació sexual, vora el 80% opina que no rep suficient educació sexual mentre que al voltant del 55% assegura que parla de sexualitat amb algun adult tot i que la informació és insuficient. Respecte al consum del porno el 70% d’homes reconeixen veure’n, front al 18% de dones, i pel que fa als motius el 39,4% ho fan "per saber què els agrada", el 32,8% "per a aprendre" i el 28% "per saber com fer gaudir a la parella".

Les conclusions que s’han extret d’aquest estudi denoten una clara diferència entre els resultats dels xics i les xiques, especialment en la percepció de la violència de gènere, del feminisme, dels comentaris sexistes i de la pornografia; mentre que la majoria assegura que ha tingut relacions sanes. També se denota la necessitat d’augmentar l’educació sexual a nivell formal i informal, així com la manera d’aprendre i conèixer les relacions sexuals.

"Considerem que estudis com aquests són importants per poder seguir treballant i incidint des del departament en les qüestions que suposen una major problemàtica per a la joventut de la nostra ciutat", ha expressat la regidora de Dona i Igualtat Lena Baraza.