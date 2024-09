Gandia celebra l'arribada de les relíquies del seu patró il·lustre, Sant Francesc de Borja.

Les relíquies amb les restes mortals de San Francisco de Borja (Gandia, 28 d'octubre de 1510-Itàlia, 30 de setembre de 1572) arribaren divendres a Gandia en una urna, i ja es poden visitar fins al pròxim 30 de setembre a la Insigne Col·legiata. És un esdeveniment històric que realça la figura del que fos IV Duc de Gandia, virrei de Catalunya i Tercer General de la Companyia de Jesús.

Besnét del Papa Alexandre VI per línia paterna i de Ferran el Catòlic per línia materna, Francisco de Borja és una figura de primer ordre sense la que seria impossible comprendre la història de Gandia. D'aquesta manera, les seues restes tornen a Gandia després de 51 anys, quan un 7 d'abril del 1973 les seues relíquies van ser rebudes per primera vegada a la plaça El·líptica. Cal destacar que les relíquies estan dipositades permanentment a l'església de Sant Francesc de Borja, que és al barri de Salamanca de Madrid.

Les relíquies van arribar cap a les 20 hores al Palau Ducal, on van ser rebudes, -amb salves i música de banda-, per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i l'abat Ángel Saneugenio, que van estar acompanyats de membres de la Corporació Municipal, de l'Església, així com una àmplia representació de la societat civil gandiana.

L'alcalde, al Pati d'Armes, es va dirigir als presents afirmant: “Hui s'escriu un capítol més a la història de les relíquies d'un Sant que, sens dubte, va contribuir a l'esplendor de la nostra ciutat. Amb ell, Gandia va viure el seu renaixement cultural, social i econòmic”. Alhora, ha explicat que durant les pròximes dues setmanes es projectarà la seua figura a través d'una programació cultural que es prolongarà fins al 30 de setembre, coincidint amb el dia del patró de la ciutat.

“Gràcies a la figura de Sant Francesc de Borja, Gandia es va consolidar com una ciutat universitària i va ser referent al món. Sant Francesc de Borja és un personatge de primer ordre a la història de la nostra ciutat. Un personatge profundament humà i autèntic”.

Gandia honra així la seua memòria. “Sant Francesc de Borja torna a Gandia amb totes les seues grandeses per recórrer els carrers; amb la mateixa bondat, amb la mateixa senzillesa, que ell va saber transmetre'ns”, vafinalitzar l'alcalde.

Per part seua, l'Abat també va posar en valor la presència de Sant Francesc de Borja a la ciutat de Gandia, ressaltant aspectes importants de la vida de Sant i el que suposa hui per a la ciutat.

Finalitzats els parlaments, va tindre lloc el trasllat de les relíquies fins a la Col·legiata després de recórrer diversos carrers del Centre Històric.

Sobre Sant Francesc de Borja

Sant Francesc de Borja és una figura clau tant a la història religiosa com a la política d'Espanya, i la seua relació amb Gandia és essencial per comprendre el seu llegat. Nascut el 1510 al Palau Ducal de Gandia, va ser el IV Duc de la ciutat, un títol que va heretar després de la mort del seu pare. Pertanyent a la poderosa família Borja, Francesc va créixer en un entorn de privilegis, poder i influència, cosa que li va permetre destacar a la cort de Carles I d'Espanya, on va servir com a membre de la noblesa. Tot i això, la seua vida va fer un gir radical quan, després de la mort de l'emperadriu Isabel de Portugal, Francesc va reflexionar sobre la naturalesa efímera de la vida i va decidir dedicar-se plenament a la religió.

Va renunciar als seus títols nobiliaris i es va unir a la Companyia de Jesús, on es va convertir en un dels membres més influents, arribant a ser el tercer general de l'ordre. En aquest càrrec, va jugar un paper crucial en l'expansió dels jesuïtes per Europa i Amèrica Llatina, consolidant el prestigi de l'ordre. Sant Francesc de Borja va fundar a Gandia la primera Universitat de jesuïtes del món (actualment Escoles Pies). La seua vida de lliurament espiritual, marcada per l'austeritat i la meditació, va fer que fos canonitzat el 1671.