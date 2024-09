Gandia demana la intervenció urgent de la Confederació del Xúquer per l’aparició de peixos morts a la desembocadura del Serpis

L'Ajuntament de Gandia ha posat en coneixement de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la presència de nombrosos peixos morts a la desembocadura del riu Serpis, a la partida del Marenys.

Segons com explica la primera tinenta d’alcaldia i regidora de Medi Ambient, Alícia Izquierdo, aquesta situació “està generant un greu problema de salubritat pública que requereix una actuació immediata. Els peixos morts estan provocant males olors i poden ser un focus de contaminació i proliferació de bacteris, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels veïns i visitants de la zona. A més, la presència d'aquests peixos morts pot afectar negativament l'ecosistema del riu i la qualitat de l'aigua”.

Per tant, la primera tinenta d’alcaldia va sol·licitar la intervenció urgent de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per retirar els peixos morts i garantir que es prenguen les mesures necessàries per evitar que es torne a produir una situació similar. “Considerem que la seua ràpida actuació és essencial per preservar la salut pública i el medi ambient en aquesta zona”, conclou ha l’escrit.