Gandia posa en marxa un projecte pilot per millorar la mobilitat turística i la seguretat en el Grau i la platja

L'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa un projecte pilot per millorar la gestió de la mobilitat turística i la seguretat en el Grau i platja.

El projecte ha consistit en la instal·lació de càmeres intel·ligents en 4 punts estratègics de les entrades al Grau i Platja de Gandia: N-337, CV-605, AV. Del Grau i Carrer Goleta, equipades amb tecnologia radar, mitjançant un sistema de visió artificial, i amb capacitat de reconéixer el nombre, tipus de vehicle (cotxe, moto, etc.) i sentit de circulació, entre altres aspectes.

Aquesta informació permetrà elaborar una base de dades històriques amb l'objectiu d'aportar informació per a la presa de decisions en aspectes com, l'impacte de les accions de promoció turística en la mobilitat de la ciutat i optimitzar-les; obtenció del perfil de visitants i patrons de la temporalitat de les visites (turista puntual, ocasional, recurrent, etc.); o del tipus de vehicles que entren a la platja i que poden aportar informació útil en el disseny de calçades o amplitud de les places dels pàrquings dissuasius, etc.

Registres

Els primers registres obtinguts corresponen a les dues primeres setmanes de funcionament del projecte (del 30 de març al 16 d'abril), coincident en la Setmana Santa. Durant aquest termini de temps, la solució de monitoratge del trànsit ha enregistrat més de 560.000 vehicles entre arribades i eixides de la platja.

Segons les dades, el punt clau d'entrada a la platja aquesta Setmana Santa ha estat la Nacional-337, dada que es justifica principalment per l'arribada del turisme/visitant nacional.

En general, els turistes/visitants arriben els diumenges a la platja; no obstant, aquesta Setmana Santa es destaca que les xifres d'entrada es concentren principalment dimarts 4 d'abril, on es registren més de 7.000 entrades, quasi el doble que dilluns 3, inici de la setmana.

S'observa, també, una tendència ascendent el dia següent 5 d'abril, que arriba al pic de màximes arribades, amb 9.200 entrades, produïdes el dia 6. Aquests valors tornen a la normalitat una vegada passada la Setmana Santa valenciana.

Aquesta actuació s'emmarca dintre del projecte de desplegament de la ciutat intel·ligent de la ciutat de Gandia impulsar per l'àrea de Smart City i projectes europeus.