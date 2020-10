Gandia presenta un Palau de Justícia que es preveu que s'acabe en 2023 i suposarà una inversió de 17 milions

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, han presentat el nou Palau de Justícia, finançat íntegrament per la Generalitat Valenciana amb un pressupost valorat en 17 milions d’euros.

Bravo ha anunciat que l’inici de les obres està previst per al mes d’abril de 2021, amb un termini d’execució de 24 mesos, amb la qual cosa els treballs podrien finalitzar durant el primer trimestre de 2023. A la barriada de Santa Anna s’alçarà un edifici de cinc plantes, més un aparcament amb 84 places, amb una superfície total construïda de 16.583 metres quadrats. Aglutinarà els diferents òrgans judicials i els serveis que es necessiten per al seu funcionament òptim.

Diana Morant ha destacat que, amb la presentació del projecte del nou Palau de Justícia de Gandia, “hui fem un pas de gegant per tal d’assolir, definitivament, la centralització de tots els equipaments judicials i la dignitat de la justícia a la nostra ciutat. Hui és un gran dia per a la ciutadania de Gandia i el col·lectiu de professionals del nostre partit judicial que, a la fi i després de dècades de reivindicacions, disposaran d’unes instal·lacions modernes, més segures i amb l’espai necessari per a desenvolupar el seu treball diari”.

Les actuacions es portaran a terme en una parcel·la de més de 4.000 metres quadrats ubicada en el barri de Santa Anna. “Amb el nou Palau de Justícia es cosirà la trama urbana entre Santa Anna i la resta de la ciutat, apostant per eixe model de ciutat amable, compacta, homogènia i sostenible amb el que tant creiem”, ha apuntat l’alcaldessa de Gandia.

Per la seua banda, Gabriela Bravo ha afirmat que “per a la Conselleria era una prioritat dotar a Gandia d’un edifici que estiguera a l’altura d’allò que la ciutat necessita i, a més, que garantira unes premisses bàsiques perquè els que treballen allí donen solvència a la ciutadania. Aquest és un projecte ambiciós que representa un abans i un després en la manera d’invertir en justícia. També hem apostat per un edifici sostenible en un moment d’emergència climàtica. D’aquesta manera, no hem vingut a Gandia a presentar un ‘power point’, sinó a presentar un projecte de la Generalitat que aposta per la justícia d’una manera integral”.