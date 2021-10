Gandia sol·licita una reunió amb el president de Renfe per a trobar solucions als "greus" problemes de Rodalies

L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha sol·licitat al president de Renfe, Isaías Táboas, una reunió urgent per tal d’abordar els "greus" problemes que ve suportant la línia C1 de Rodalies (Gandia-València) i buscar conjuntament solucions que posen fi, de forma definitiva, a aquesta situació insostenible que porten patint els ciutadans de Gandia, la Safor i les comarques del sud des de fa temps.

L’objectiu d’aquesta visita, segons explica el primer edil de Gandia, no és altre que conscienciar de primera mà al principal responsable de Renfe d’aquesta situació, demanant-li al mateix temps “que pose tota la seua obstinació i que destine tots els recursos necessaris per a millorar un servei que, més enllà del caos que s’ha creat durant els huit dies de vaga recents, continua generant protestes per part dels usuaris cada dia degut a la precarietat del servei. I, més concretament, a les cancel·lacions d’última hora que afecten centenars de passatgers que són informats escassos minuts abans sense donar-los la possibilitat de buscar alternativa per als seus desplaçaments, en moltes ocasions, rutinaris, com anar al metge a València o a estudiar a la universitat”.

Prieto ha reiterat que “les inquietuds dels ciutadans de Gandia que pateixen les cancel·lacions dels trens de Rodalies són les nostres. Per això, anem a traslladar a Renfe els problemes que han de suportar, ja que no es pot deixar sense alternativa als usuaris de la línia C1. Per tant, aportarem com a ciutat propostes de millora i d’inversió en una línia de tren vital per a Gandia, perquè els usuaris de la nostra ciutat i els nostres visitants ho mereixen”.

En aquesta reunió, segons han informat fonts municipals, Prieto també transmetrà a Táboas les queixes directes que nombroses persones, empreses i institucions que li han fet sentir “amb la desesperació i el cansament cap a una entitat com Renfe que no ha sigut capaç d’oferir-los solucions durant els dies de vaga; solucions a un problema de transport que, en algunes ocasions, els ha impedit exercir els seus drets bàsics, com ho són el de l’educació o el treball”, ha apuntat.

Així, apunten des del consistori, l’alcalde de Gandia posarà en coneixement del president de Renfe les greus conseqüències que la vaga de maquinistes de les passades setmanes ha tingut, no sols sobre els ciutadans que resideixen a Gandia i la Safor, sinó sobre tots els usuaris de les comarques confrontants, ja que Gandia és una estació de recepció de caràcter terminal, on finalitza el ferrocarril i no existeix una altra connexió ferroviària amb València situada més al sud de la ciutat.