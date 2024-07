El Govern completarà la conversió a alta velocitat del tram La Encina-Xàtiva-València amb una inversió de 14,7 milions

El Consell de Ministres ha autoritzat hui el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a licitar, a través d'Adif, un contracte amb un valor estimat de 14,7 milions d'euros (IVA no inclòs) per a actuacions que completen les que actualment s'executen amb l'objectiu de convertir a l'ample estàndard el traçat La Encina-Xàtiva-València (de 122 km), un eix estratègic del Corredor Mediterrani.

La inversió anirà destinada al reforç de l'accessibilitat dels túnels de Font de la Figuera i de Cabezo de Barraques (entre L'Énova i Manuel), la millora de gàlibs, reposicions de tancaments i el reforç d'estructures (talussos i terraplens, drenatge de viaductes, i passos superiors).

Les actuacions es realitzaran en el tram de doble via Nus de la Encina-Xàtiva (de 41 km), en els quatre ramals de connexió amb la Línia d'Alta Velocitat (LAV) Madrid-Alacant (de 7 km) i en el traçat, també de doble via, Xàtiva-València (de 58 km), fins a la connexió amb la LAV Madrid-València, a l'entrada d'aquesta capital.

Aquests treballs completen els que actualment es desenvolupen per a la conversió d'aquest traçat a l'ample estàndard. Amb una inversió total de 245 milions d'euros, aquest projecte, estratègic per a continuar impulsant el Corredor Mediterrani, connectarà per alta velocitat les capitals de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i donarà continuïtat a les circulacions de mercaderies des del sud-est cap a Europa.

Renovació de via i electrificació

En l'actualitat, el Ministeri avança en la renovació integral de la via, desplegant nous elements i de majors prestacions, des de balast a travesses, carril i desviaments, que es munten en ample estàndard.

A més, adequa l'electrificació de la línia de 3 kV en corrent continu, a les d'alta velocitat (25 kV en corrent altern), amb el muntatge de nova catenària i connectant-la amb els trams contigus que ja disposen d'aquesta tensió (Torrent-Xàtiva i Albacete-Alacant).

Així mateix, desplegarà els sistemes de senyalització, telecomunicacions i control de trànsit centralitzat característics de les línies d'alta velocitat, inclòs el sistema ERTMS nivell 2, el més avançat del món.

Aquesta actuació contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9 (foment d'infraestructures sostenibles, fiables i de qualitat); 8 (creixement econòmic i generació d'ocupació) i 7 (sostenibilitat i eficiència energètica).