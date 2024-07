Ivace+i millorarà 12 àrees industrials de l’Alcoià amb una inversió de 2 milions d’euros

Ivace+i ha destinat dos milions d’euros per a millorar i modernitzar 12 àrees industrials de la comarca de l’Alcoià. Estes ajudes concedides corresponen a la convocatòria de l’exercici 2024 per a projectes d’inversió per a millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en els polígons industrials de la Comunitat Valenciana.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme i presidenta d’Ivace+i, Nuria Montes, ha recordat que les subvencions “compten amb un pressupost de 33,5 milions d’euros amb l’objectiu de fer més atractius els espais empresarials i facilitar així la implantació de noves empreses i l’atracció d’inversions”.

Així mateix, ha assenyalat que a l’Alcoià es beneficiaran d’estes ajudes 9 àrees industrials amb subvencions al 70% i tres parcs empresarials amb subvencions al 80 %, perquè disposaran d’una entitat de gestió i modernització.

Actuacions

Entre les principals actuacions que costejarà Ivace+i destaca l’adquisició de terrenys per a ampliar zones verdes, aparcaments i accessos; la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per a l’autoproveïment energètic del parc empresarial, i la construcció de carril bici i pàrquing per a bicicletes i patinets.

Es milloraran les voreres, els paviments, els accessos, les zones verdes, l’enllumenat públic i el subministrament elèctric i d’aigua. Així mateix, s’hi implantaran sistemes de gestió de recollida de residus.

També es crearà carril bici i recorregut biosaludable, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, s’ampliarà el pàrquing per a vehicles pesants i s’implantarà un centre polivalent per a reunions i cursos de formació.

Àrees beneficiades

Les àrees industrials amb subvencions del 80 % corresponen a Cotes Baixes (379.549,19 euros) i Cotes Altes (111.631,20 euros), d’Alcoi, i a La Foia (399.600 euros) de Castalla. Així mateix, rebran ajudes al 70 % Barraquetes (140.789,21 euros), Les Creus (140.793,44 euros) i Les Molines (140.793,44 euros), de Banyeres de Mariola, i El Castellar (83.129,99 euros) d’Alcoi.

També es costejaran les actuacions de millora i modernització d’UZI-6 El Riu (140.144,23 euros) i UA Polígon Industrial II (139.212,30 euros), de Castalla, i de La Marjal I (140.796,24 euros), La Marjal II (140.796,24 euros) i Los Vasalos (140.796,23 euros), d’Onil.