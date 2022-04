L'Ajuntament d'Alcàsser i Conselleria es reuneixen amb els veïns per a tractar la futura 'megadepuradora'

L'Ajuntament d'Alcàsser ha sigut escenari, aquest dimarts, d'una reunió entre l'associació ‘No a la megadepuradora a Alcàsser’, tècnics enginyers de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i l'equip de govern del consistori, per a respondre dubtes del col·lectiu davant la possibilitat que s'instal·le una nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) en el municipi.

La reunió s'ha produït després que l'associació convocara, a través de les seues xarxes socials, una nova mobilització per a aquest diumenge 10 d'abril a les 18.00 h amb eixida en el poliesportiu del municipi.

Concretament, en aquesta trobada van participar representants de l'associació; l'alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora; i el director general de l'aigua de la Generalitat Valenciana, Manuel Aldeguer, que va explicar als presents que la redacció de l'avantprojecte de construcció de la EDAR “està en fase de licitació”.

Durant la reunió, de més de dues hores i mitja de duració, l'equip tècnic de la conselleria va respondre a tots els dubtes i suggeriments de l'associació ‘No a la Megadepuradora a Alcàsser’, i va traslladar que construir una nova EDAR té com a objectiu protegir l'Albufera i el Col·lector Oest del parc natural. Així mateix, tant els tècnics i enginyers com el mateix equip de govern, van mostrar la seua “total disposició” a atendre les reivindicacions socials i treballar braç a braç per a protegir el Parc Natural de l'Albufera, del qual forma part Alcàsser.

“La Conselleria proposa que aquesta construcció es realitze a Alcàsser, però es tracta d'una idea inicial. Una vegada s'aprove la contractació de la redacció de l'avantprojecte, els col·lectius i veïnat tindran l'oportunitat de presentar propostes per a estudiar les solucions més viables”, ha assenyalat Zamora.

No obstant això, l'edil ha destacat que des de l'equip de govern “volem transmetre que, si aquesta ubicació s'anteposa als interessos d'Alcàsser, es defensaran les reivindicacions dels nostres veïns i veïnes i estudiarem les possibles al·legacions, però volem transmetre calma davant un projecte que encara és incipient”.