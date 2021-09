L’Ajuntament de Sagunt recorrerà la decisió de Costes de deixar el ‘Malecón’ fora del domini públic marítim-terrestre

L’Ajuntament de Sagunt presentarà en els pròxims 15 dies al·legacions en oposició a l’acta de fitació signada aquest dimarts de la nova delimitació del domini públic marítim-terrestre que proposa la Demarcació de Costes de la Comunitat Valenciana i que deixa fora de la delimitació, i per tant de la zona pública, a l’antic Malecón de Menera del Port de Sagunt.

Així ho han anunciat l’alcalde, Darío Moreno, i el regidor d’Urbanisme, Quico Fernández, després d’haver-se personat juntament amb el regidor de Platges, Roberto Rovira, a l’acte de signatura que s’ha formalitzat després d’haver recorregut el terreny i on han manifestat la seua oposició. En l’acte, de caràcter administratiu, ha estat present també el responsable de Demarcació de Costes de València i tècnics d’esta, així com personal de la Generalitat Valenciana, el regidor Juan Antonio Guillén, Acció Ecologista Agró i la Federació d’Associacions de Veïns, a més de personal tècnic i propietaris de terrenys en la zona.

“Per part de l’Ajuntament hem insistit en la necessitat d’un Malecón públic”, ha declarat l’alcalde, que ja en el mateix acte ha mostrat la seua oposició junt als seus companys de l’equip de Govern i ha anunciat, a més, que el Consistori presentarà al·legacions dins dels quinze dies que hi ha de termini per a este tràmit. “Persistirem en la nostra posició sobre que la delimitació ha de mantindre el Malecón com una zona de domini marítim-terrestre i que, per tant, siga una zona pública de la qual la ciutadania puga gaudir”, ha sostingut Moreno.

“Portem massa anys en conflictes judicials i és hora que l’Administració central prenga cartes en l’assumpte i reconega que este és un terreny que pertany a tots i a totes per igual i que, per tant, ha d’estar inclòs dins del domini marítim-terrestre”, ha reclamat el primer edil.

D’altra banda, el regidor d’Urbanisme, Quico Fernández, ha destacat que esta és una “pedra més en el camí” per a aconseguir que el Malecón siga públic, verd i obert a la ciutadania, i a més, “és una demostració de prepotència per part de la Demarcació de Costas i del Ministeri, que no tenen en compte, ja no sols les al·legacions que va presentar l’Ajuntament de Sagunt, sinó la sentència de l’Audiència Nacional que anul·lava per irregular la delimitació que havia fet en 2014 la pròpia Demarcació de Costes. Nosaltres vam demostrar en eixe procediment judicial que si no tot, gran part de superfície del Malecón és domini públic natural i, per tant, tots eixos terrenys no poden desvincular-se del domini públic marítim-terrestre”.

“Després de guanyar la sentència de l’Audiència Nacional amb un gran esforç i tenacitat per part de l’ajuntament retrocedir costa de digerir, però sens dubte la nostra fermesa en la defensa dels interessos de la nostra ciutat serà forta i carregada de raó”, ha apuntat Quico Fernández.

En el Ple municipal del passat 29 d’abril la Corporació ja es va pronunciar sobre este tema, avalada per la sentència de 2018 de l’Audiència Nacional que anul·lava la modificació de la delimitació que pretenia dur a terme en 2014 el Ministeri de Medi Ambient. El contenciós que va presentar l’Ajuntament de Sagunt contra esta resolució ministerial al·legava que la nova delimitació del domini marítim-terrestre no havia seguit el procediment establit i no havia tingut en compte la naturalesa del subsol, com és preceptiu, en els tastos geològics previs.

D’esta manera, i una vegada que el tribunal va estimar la reclamació del Consistori, el Ple va acordar en 2019 instar la Demarcació de Costas que fera partícip de tots els nous tràmits que es posaren en marxa sobre este tema així com a iniciar les gestions necessàries per a recuperar la titularitat pública integral dels terrenys, ja que la redelimitació podria suposar una nova amenaça per als interessos de la ciutat.

Ja en 2021, i amb un nou intent per part de Costes de modificar la delimitació, esta vegada mitjançant un procediment diferent, va ser quan a petició de Acció Ecologista Agró i de la Federació Veïnal de Sagunt el Ple va aprovar a l’abril instar a Costas i al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic a l’anul·lació del nou expedient amb la finalitat de recuperar estos terrenys per a la ciutadania saguntina. Així mateix, es va sol·licitar l’elaboració i execució d’un projecte de protecció, regeneració, defensa, conservació i ús del Malecón.

En l’argumentació de la moció es recollia l’amenaça a la qual es trobava sotmesa esta finca de 60.000 metres quadrats en quedar exclosa de la nova delimitació, alguna cosa que podria anar fins i tot en contra de la pròpia llei de Costas, segons la qual «no podran existir terrenys de propietat privada diferent a la pública» en la zona de domini marítim-terrestre.

S’alertava, així mateix, que la proposta ministerial actual és la mateixa que es va proposar ja en 2014, si bé havia variat el llit, i s’alertava que la nova delimitació, quasi idèntic a l’anterior, semblava «fet a mida d’interessos privats que no tenen res a veure amb la defensa de l’interés general».

L’Ajuntament de Sagunt entén que el Malecón de Menera, per la seua ubicació al costat de la platja del Port de Sagunt, presenta moltes possibilitats per a l’ús públic, motiu pel qual l’objectiu municipal és aconseguir que siga un espai públic i verd íntegrament destinat a què tota la ciutadania el puga disfrutar.