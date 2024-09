L'Ajuntament de Sagunt reduïx l'IBI al seu mínim històric

L'Ajuntament de Sagunt reduirà el tipus de gravamen de l'Impost de Béns immobles (IBI) al seu mínim històric. El consistori planeja una modificació de l'ordenança fiscal per al pròxim exercici, que inclourà la disminució de la contribució urbana al 0,4%, el tipus més baix permés per la llei.

Així, el consistori ultima la normativa que definirà el règim impositiu i recaptatori en 2025, una ordenança que, tal com ja va anticipar l'Ajuntament, inclourà també una actualització en les taxes de residus en compliment amb les directrius estatals i europees, a més d'un ajust en les tarifes esportives.

Després dels estudis tècnics pertinents, des del consistori s'ha valorat la necessitat de rebaixar l'IBI, una decisió “que suposarà un important estalvi per a les famílies”. “Valorem la situació. L'Ajuntament no podia contravindre el mandat europeu o s'enfrontava a una sanció greu. Per això, sent obligatori ajustar les taxes de residus, que a més portaven congelades des de 2017, hem decidit reduir l'IBI al tipus impositiu més baix possible”, ha explicat l'edil d'Hisenda, Toni Iborra. “La nostra intenció és que la modificació de les taxes de residus no desfavorisca a la ciutadania, especialment, a aquelles persones amb més dificultats econòmiques”.

Adaptació a la normativa europea i estatal

Cal recordar que Llei de Residus i Sòls Contaminats estatal -aprovada en compliment de la Directiva 2018/851 de la Unió Europea- exigix a totes les entitats locals establir una taxa que cobrisca el 100% dels costos de la gestió dels residus, al mateix temps que obliga les persones que més residus generen a pagar un major import. “Com a Ajuntament no podem oposar-nos al compliment de la legalitat, però sí que treballar amb la màxima sensibilitat perquè l'ajust en els gravàmens no recaiga sobre qui té una menor renda”, ha explicat Iborra.

Igualment, l'ajust de les tarifes esportives respon a un imperatiu legal, atés que “el Tribunal Suprem ha determinat que no es pot aplicar una tarifa diferenciada per a residents i una altra per a no residents”. D'esta manera, el consistori es veurà obligat a suprimir la rebaixa que, fins ara, s'aplicava a les veïnes i veïns del municipi.