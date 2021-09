L’Ajuntament de Xàtiva i la Música Vella inicien un programa musical per a la inclusió social mitjançant la música

'En clau de do' és la iniciativa impulsada a Xàtiva oberta a persones majors i persones amb diversitat funcional amb l'objectiu d'aconseguir una inclusió social a través de la música. Aquesta proposta solidària ha sigut impulsada pel departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Xàtiva, i la Societat Musical 'la Primitiva Xativina' i presentada per la regidora, Xelo Angulo, el director de l'Escola de Música, David Domènech, i el president de la Societat Musical 'la Primitiva Setabense' Jaume Solís.

En aquest sentit, els col·lectius que treballaran amb la Música Vella són els usuaris i usuàries del Programa Mentalis adreçat a persones majors de 65 anys amb activitats d’estimulació cognitiva per donar resposta a les necessitats afectives, socials i de salut física i cognitiva; i les persones amb diversitat funcional, amb la col·laboració d’Aspromivise i amb el programa ‘Iaraquè’ que es realitza per tal d’integrar a les persones que necessiten suport proporcionant un servei de cures personals i una atenció especialitzada per treballar l’autonomia personal i social.

L’oferta inclou tallers grupals d’arts escèniques, percussió, i estimulació musical. La matrícula serà en els terminis establerts per l’Escola i les classes es desenvoluparan d’octubre a juny, a través de diferents grups. Està previst que les classes comencen el proper 4 d’octubre i s’allargaran fins al mes de juny, els dilluns i dimarts en horari de 10:15 a 11:15 i de 11:15 a 12:15 hores al local de la Música Vella.

“Des de Benestar Social procurem treballar la inclusió amb diferents associacions de la ciutat, i per això anem a encetar aquest projecte en el que es comptarà amb dos col·lectius vulnerables de la ciutat per a la realització d’activitats d’oci relacionades amb el món de la música per afavorir la comunicació interpersonal i estimular el seu desenvolupament i les seues habilitats i capacitats físiques i mentals”, ha indicat la regidora Xelo Angulo, qui ha afegit que “la música és una ferramenta de comunicació universal que permet estimular el deteriorament cognitiu”.

Per la seua part, el president de la Societat Musical la Primitiva Setabense Jaume Solís ha indicat que “des de la Societat Musical creguem que cal estar en consonància amb els temps que corren i treballar per la integració, i vam veure la possibilitat de dur a terme este projecte ja que disposàvem d’instal·lacions i de professorat pels matins. Ens enorgulleix poder oferir un programa d’aquestes característiques, i esperem que continue i es puga complementar durant els propers anys”.

El director de l’Escola David Domènech ha explicat el per què del nom ‘En clau de DO’. “Al principi la música s’explica en clau de Sol, i posteriorment de Fa, però la clau de Do és la clau més complicada. Per això hem anomenat així aquest programa, perquè per a nosaltres i per a ells va a ser tot un repte treballar conjuntament”, i ha afegit que “el passat any ja començàrem amb la música inclusiva i aquest any el projecte arriba a la màxima expansió de la mà de la regidoria de Benestar Social. Amb aquesta activitat tanquem el cercle que ja vam iniciar”.