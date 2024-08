L'alcalde de Callosa de Segura renuncia al càrrec “per motius personals”

L'alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez, del PP, ha anunciat aquest dimarts que ha presentat la seua renúncia al càrrec que exerceix des de l'any 2019 en la localitat del Baix Segura.

Martínez ha comparegut en públic per a explicar que ha pres la decisió “després d'una profunda reflexió i meditació sobre el moment vital en el qual em trobe”, i assegura que es deu a “motius estrictament personals i professionals”.

L'edil ha agraït el suport i la col·laboració que he rebut dels membres dels seus equips de govern en la legislatura anterior i l'any que s'ha desenvolupat de l'actual, de les corporacions municipals, dels treballadors del consistori i dels ciutadans.

Assegura Martínez que quan va acceptar la tasca d'impulsar una etapa política com a alcalde ho va fer sabent que era una etapa que “tenia data de finalització”, afegint que espera que en el pròxim període de mandat el municipi continue prosperant. Per a això s'ha compromés “a col·laborar en tot el necessari per a assegurar una transició ordenada i efectiva”.

El fins ara alcalde ha donat les gràcies als seus votants i els militants del PP per haver-li permés guanyar dues eleccions municipals, així com als regidors populars i als dirigents del PP que van confiar en ell per a encapçalar el projecte local.

Així afig que “romanc en el Partit Popular, em quede en el Partit Popular com a afiliat de base i sempre a la seua disposició, a la disposició dels nostres dirigents per a absolutament qualsevol cosa que necessiten de mi”.

En la seua compareixença ha conclòs assenyalant que confia que la decisió siga compresa “per tots els ciutadans i membres tant de l'equip de govern com de la corporació”, per la qual cosa ha demanat respecte a la seua decisió.

Futur de l'equip de govern

En el comunicat enviat per l'ajuntament s'ha assenyalat que el funcionament de l'executiu local continuarà amb el primer tinent d'alcalde, Tino Grau, com a alcalde en funcions, o en qualsevol de les altres dues tinentes d'alcalde.

Respecte de l'assumpció de la vara de comandament definitiva s'assenyala que “la intenció i voluntat tant de l'alcalde sortint com de l'equip de govern és que aquesta situació de vacant en l'alcaldia definitiva es resolga com més prompte millor, per a iniciar el curs polític amb un nou alcalde o alcaldessa”. La normativa preveu que la sessió extraordinària per a l'elecció d'un nou Alcalde se celebrarà, amb els requisits establits en la legislació electoral, dins dels deu dies següents a l'acceptació de la renúncia pel ple.