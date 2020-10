L’alcalde de Xàtiva nega que la ciutat vaja a confinar-se, però anuncia noves mesures per la situació de “risc extrem de contagi”

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha anunciat que l’ajuntament preveu una sèrie de mesures complementàries a les decretades per la Generalitat i pel Govern central però que “no anem a confinar Xàtiva”. Així s’ha expressat en un vídeo difós pel seu perfil de facebook després de que durant els últimes dies s’estenguera el rumor per la ciutat de que aquesta anava a ser confinada.

Cerdà explica que a principis de setmana Xàtiva va entrar en situació de “risc extrem” per contagi de COVID-19, però que el que es vol es evitar el tancament perimetral de la ciutat “que tindria unes conseqüències molt greus per a tots, per això anem a fer tot el que estiga en les nostres mans per tractar de contenir el risc de contagi per dos motius: salvaguardar la salut de la ciutadania i evitar el confinament de la ciutat”.

L’alcalde ha destacat que l’activitat econòmica de la ciutat “depén en bona mesura de la gent que ve al comerç de la nostra ciutat o a fer ús dels nostres serveis, i per això seria un desastre”.

No obstant apunta Roger Cerdà que “si la situació continua empitjorant i en el cas de que arribàrem a superar els límits de contagis que ens indica Salut Pública, haurem de tancar totes les instal·lacions municipals (pavellons, parcs infantils, Casa de la Cultura, Casa de la Joventut…)”, no obstant subratlla que “açò no afectaria al comerç”. Conclou així l’alcalde que “no volem arribar a eixe punt pero si amb aquesta mesura afavorim la reducció de la transmissió i evitem el tancament perimetral de la ciutat, no dubtarem en fer-ho”.

D’una altra banda ha tingut paraules específiques de cara a la celebració aquest cap de setmana de la festivitat de Tots Sants i ha demanat “responsabilitat” a la ciutadania i evitar encontres socials que superen les 6 persones “un xicotet sacrifici ara tindrà una gran recompensa en el futur”.