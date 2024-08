L'Alfàs del Pi suspén durant dos anys la concessió de llicències d'habitatges turístics

L'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, a la Marina Baixa, ha aprovat suspendre la tramitació de noves llicències per a habitatges d'ús turístic durant dos anys, i iniciar l'elaboració d'una ordenança per a la seua regularització. L'objectiu, segons el portaveu del govern municipal socialista, Toni Such, és “perseguir aquells habitatges que no estiguen declarades o incomplisquen les normes bàsiques de convivència”.

Such ha afegit que “ens porta a aquesta decisió la proliferació en els últims anys de sol·licituds a l'Ajuntament, per a destinar habitatges residencials a l'ús turístic”. Segons arrepleguen els informes tècnics, es van presentar 61 sol·licituds l'any 2021; 145 sol·licituds l'any 2022; 230 sol·licituds l'any 2023 i 237 sol·licituds en 2024 fins al moment. Cal assenyalar també que el nombre d'habitatges donats d'alta en l'Acte-registre d'habitatges turístics de la Conselleria de Turisme, a data actual, és de 1.764 habitatges aproximadament.

Amb la nova ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic “volem garantir que els habitatges destinats a tal fi compleixen amb una sèrie de garanties i condicions mínimes, que permeten la seua correcta utilització com a ubicació, serveis de la zona, així com la seua integració i convivència veïnal”. Al que Toni Such afig, com a element important a tindre en compte, “les reticències veïnals davant la implantació d'habitatges destines a ús turístic en unes certes localitzacions del municipi, les queixes rebudes per la falta d'inspecció, la detecció d'habitatges turístics irregulars i les molèsties en edificis comunitaris que s'han anat acreixent al llarg dels anys i al que volem posar límit”.

Davant aquesta situació entén el grup municipal que resulta necessària una nova regulació municipal que abaste la determinació de les zones i tipologia d'habitatges “on es considere oportú i adequat l'habilitació d'habitatges per a ús turístic, així com tots aquells aspectes que permeten ponderar prou la idoneïtat d'aquest ús”, conclou sobre aquest tema Such.

Així doncs, la suspensió en l'emissió d'informes de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic, com arrepleguen els informes tècnics preliminars, tindrà una duració màxima de dos anys. Aquest termini s'interromprà, amb alçament de la suspensió, si, transcorregut un any, no se sotmet a exposició pública la proposta de regulació. Això també suposa que aquests dos anys és el termini del qual disposa l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi per a estudiar la situació actual dels habitatges d'ús turístic i preparar, a través d'una nova ordenança, el marc regulador per als habitatges d'ús turístic.

La proposta ha sigut aprovada pels 16 edils del PSPV, mentre el PP i Vox s'han abstingut. El portaveu popular ha justificat la posició de la seua formació defensant que per a la redacció de l'ordenança reguladora no és necessari suspendre la concessió de les llicències perquè “suposa un greuge comparatiu respecte dels habitatges ja operatius”.